Preţul de producţie a gigacaloriei în Medgidia, majorat

03:27:39 / 06 Ianuarie 2014

Hotie

Marian ne baga Mana in buzunar. Pe noi ne-a debransat de la centrala,pe motiv ca vom avea mult de platit. Ce grijuliu primar am votat !!! Diferenta de 136 lei pe gigacalorie o suporta primari ? Minciuna !!! Noi debransatii si cei de la case vom da impozite la primarie din care Marian va plati la edilmed diferenta. Discriminare !!! Noi ii subventionam pe cei bransati !!! Nu Marian !!! Pune in functiune MOTORUL de COGENERARE dle administrator,temporar,al orasului ! Veniturile produse de cogenerare pot sustine pretul giga caloriei ,fara costuri pe cetatean.