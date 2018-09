Prețul gazelor la iarnă? Nu se știe

Directorul general al Romgaz, Adrian Volintiru, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Mediaş, că societatea nu are un plan de scumpire, de ieftinire sau de păstrare a preţului gazelor, ci se va alinia regulilor economiei de piaţă - „Nu există decât Romgaz, care este un jucător într-o o piaţă liberă. Nu există plan de scumpire, ieftinire sau păstrare a preţului. Romgaz trebuie să se alinieze regulilor economiei de piaţă şi asta face. Noi sperăm că nu se vor scumpi, dar vom vedea. Romgaz, dacă vă gândiţi subliminal la consumatorii casnici, are cele mai mici preţuri posibile în Europa şi acestea sunt cifre oficiale. România are cele mai mici preţuri pentru consumatori casnici din Uniunea Europeană“. În privinţa nivelului de înmagazinare a gazelor naturale, oficialul Romgaz a arătat că este la 85% din program, adică 325 milioane metri cubi. Cu alte cuvinte, suntem pregătiți de iarnă.