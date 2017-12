Preţul grîului a scăzut cu 20%, însă costul pîinii rămîne acelaşi

Pe fondul crizei şi scăderii puterii de cumpărare, producătorii agricoli autohtoni susţin că preţul grîului a scăzut anul acesta, în medie cu 20%, comparativ cu 2008, însă nu se aşteaptă şi la o scădere a preţului pîinii, din cauza nivelului ridicat al comerţului nefiscalizat din acest sector. Preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli (FNPAR) Viorel Matei a declarat, că preţul grîului este, în această toamnă, cu 17,5-23% mai mic, pe fondul scăderii puterii de cumpărare cauzată de criza economică, comparativ cu alte ţări din Europa. „Se cunoaşte lipsa de finanţare a sectorului, în special pe segmentele de depozitare şi prelucrare. Astfel, producătorul agricol, neavînd capacităţi de depozitare şi neputînd să-şi prelucreze singur grîul, îl vinde chiar de pe cîmp, fără a mai negocia, la preţuri sub costul de producţie. Cei care reuşesc totuşi să îşi plaseze producţia într-un depozit, ar vrea să vîndă, însă criza economică instalată la noi a dus la scăderea veniturilor şi implicit la scăderea puterii de cumpărare, şi atunci rămîn cu producţia nevîndută”, a explicat preşedintele FNPAR, Viorel Matei. Potrivit lui Matei, anul acesta producătorii vînd grîul cu 40-42 de bani pe kilogram, comparativ cu 47-52 bani pe kilogram, în toamna anului trecut. În plus, acesta a adăugat că, în prezent, în piaţă se dezvoltă un nou fenomen: procesatorii cumpărînd doar producţia necesară pentru două-trei luni, evitînd să facă stocuri. Viorel Matei a mai spus că în ceea ce priveşte pătrunderea pe pieţele externe, producătorii întîmpină dificultăţi din cauza diferenţelor de preţ faţă de grîul din alte ţări, care este mai ieftin. „Cu toate că grîul din România are un preţ sub costul de producţie, un preţ mic, el nu poate concura cu preţurile din alte ţări pe pieţele externe, pentru că producătorii din aceste state pot vinde produsul cu un preţ mai scăzut, acoperind diferenţa din subvenţii şi din facilităţile de ordin financiar pe care le au la exporturi”, a mai spus Matei. De asemenea, Marcel Cucu, membru al Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a declarat că, în această toamnă, producătorii agricoli vînd sub preţul de producţie din cauza accesului greu în depozite. Astfel, potrivit acestuia, preţul grîului este în medie cu 29% mai scăzut în 2009, comparativ cu preţul din 2008, respectiv între 35-43 de bani pe kilogram faţă de 55 bani pe kilogram în anul 2008. “Piaţa grîului a devenit una nerentabilă pentru producători, preţul scăzînd mult faţă de anul trecut. Aceştia nu mai au puterea de a negocia, fiind puşi mereu în situaţia de a-şi vinde produsele imediat după recoltare. Există un cartel al marilor depozitari privaţi şi fermierilor le este greu să intre în aceste depozite”, a spus Cucu. Pe de altă parte, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit şi Panificaţie (ROMPAN) Aurel Popescu a declarat că grîul s-a scumpit anul acesta cu circa 16%, de la 42 de bani pe kilogram în 2008, la 50 de bani pe kilogram în acest an, adăugînd însă că acestă evoluţie nu va duce la scumpirea pîinii. “E un preţ mai bun pentru producători anul acesta, comparativ cu 2008, pentru că anul trecut a fost oferta mare şi automat preţul a fost mai mic. Anul acesta se cumpără grîu cu 500 lei tona, în timp ce anul trecut era 420 lei. Cu toate acestea, preţul pîinii nu va creşte în această toamnă, deoarece s-a scumpit deja în primăvară şi prin preţul actual se acoperă costurile de producţie”, a explicat Popescu. Potrivit Ministerului Agriculturii, producţia de grîu din acest an este cu circa 28% mai mică decît cea obţinută în anul 2008, respectiv circa 5,2 milioane tone, comparativ cu 7.3 milioane tone în anul precedent. De asemenea, seceta din această vară a afectat 2.593.130 hectare dintre care 1.038.683 hectare sînt culturi de grîu, secară şi triticale.