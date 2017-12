Preţul mediu al maşinilor second hand a scăzut în februarie cu 5%

Preţul mediu al autovehiculelor second hand a scăzut în februarie cu 5% faţă de valoarea înregistrată în ianuarie, la aproximativ 4.700 euro, conform AutoIndex, instrumentul de măsurare a pieţei auto second hand al site-ului specializat Auto.ro. \"Diminuarea preţurilor se datorează atât tergiversărilor legate de noua taxă auto, cât şi amânării cu un an a punerii în aplicare pentru autovehiculele înmatriculate înainte de 2007\", a declarat directorul general al Auto.ro, Bogdan Axinia. Scăderea preţurilor a fost observată şi la mărcile premium, astfel că media preţurilor pentru un Audi second hand a scăzut cu 13% într-un timp foarte scurt, de la 9.613 euro în luna ianuarie şi la 8.399 euro în februarie. Preţul mediu al autovehiculelor BMW a scăzut cu 7%, de la 8.290 euro la 7.555 euro în luna februarie, iar pentru marca Mercedes nivelul mediu al preţurilor a înregistrat o diminuare de 9%. Potrivit sursei citate, BMW este liderul tranzacţiilor în segmentul mărcilor premium pe piaţa auto second hand în mediul online românesc, cu un număr de peste 3.600 autovehicule scoase la vânzare pe site în ultima lună. \"Aşa cum estimam şi la începutul anului, proprietarii au început să-şi scoată la vânzare autovehiculele într-un număr ridicat, justificându-se astfel influenţa asupra reducerii preţurilor acestor mărci\", a spus Axinia. Anul trecut, numărul maşinilor second hand înmatriculate s-au redus la mai puţin de jumătate, de la 214.606 unităţi la 94.488 unităţi.