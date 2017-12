Preţul moţiunii

În prima zi a vizitei FMI la Bucureşti, în parlament a fost prezentată moţiunea de cenzură a opoziţiei. Nu ştiu dacă zâmbitorul Jeffrey Franks, aşa cum l-au înfăţişat televiziunile la sosire, este pe deplin conştient că, peste o săptămână, când se va supune la vot moţiunea, interlocutorul de azi al delegaţiei venite de peste ocean, adică premierul Boc, ar putea rămâne şomer!... Şi nici nu ştiu, în egală măsură, dacă mister Franks are cunoştinţă de preţul acestei moţiuni, preţ plătit de actualul guvern din bani publici, sub forma \"aprovizionării\" unor bugete locale PDL-iste şi UDMR-iste, pentru ca să fie sigur că documentul politic al opoziţiei nu va fi votat de niciun parlamentar al puterii. Oricât de atent monitorizează FMI-ul ţara noastră, este greu să descâlceşti asemenea inginerii financiare portocalii!

Şeful delegaţiei americane nu are habar că România a devenit o ţară aproape suprarealistă... El este la curent doar cu scandalul stimulentelor de la Ministerul de Finanţe. Ca orice om normal, indiferent câtă experienţă de finanţist are, mister Franks nu-şi poate închipui că într-o ţară europeană puterea se plăteşte cu banii contribuabililor, bani acoperiţi legal de o \"investiţie\" pentru repararea şcolilor. Aşa ceva ar fi posibil doar într-o ţară bananieră, nu-i aşa?! Dacă Jeffrey Franks ar mai afla, în plus, că atât de bine este administrată România de Guvernul Boc încât un primar, împreună cu toţi consilierii locali, s-au decis în disperare de cauză, deoarece nu mai au fonduri bugetare locale, să joace la loterie sau la loz în plic, cred că s-ar lua cu mâinile de cap ori s-ar cruci, dacă este creştin...

Nu America spectaculoasă, ci România balcanică a ajuns astăzi \"ţara tuturor posibilităţilor\"!