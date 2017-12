Prețul petrolului, la minimul ultimilor 11 ani

Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra, a atins luni cel mai redus nivel din ultimii 11 ani, pe fondul speculaţiilor că furnizorii din Orientul Mijlociu şi Statele Unite vor accentua supraoferta, în cadrul luptei pentru păstrarea cotelor de piaţă, relatează Bloomberg. Cotaţia petrolului Brent cu livrare în februarie a coborât cu 82 cenţi, la 36,06 dolari pe baril, cel mai redus nivel înregistrat după 2 iulie 2004. Preţul petrolului Brent a scăzut cu 37% în acest an şi se îndreaptă spre al treilea declin anual consecutiv. De cealaltă parte, contractele pentru petrolul american WTI, cu livrare în ianuarie, sunt în declin la bursa din New York, cu 36 cenţi, la 34,37 dolari pe baril. În prezent, cotaţiile petrolului sunt sub nivelurile atinse în timpul crizei financiare din 2008. OPEC a abandonat plafonul oficial de producţie la 4 decembrie, în timp ce Congresul SUA a aprobat vineri o prevedere care elimină interzicerea exporturilor de petrol (în vigoare în ultimii 40 de ani!).