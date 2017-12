Preţuri razna!

Rata anuală a inflaţiei a depăşit orice prognoză pesimistă şi a ajuns, în martie, la nivelul de 8,63%, reprezentînd maximul ultimelor 26 de luni. Datele Institutului Naţional de Statistică (INS) relevă că inflaţia lunară din martie a fost de 0,67%, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 0,55% în medie, a celor nealimentare, cu 0,67%, şi a creşterii tarifelor la servicii, cu 0,92%, iar rata anuală a inflaţiei s-a apropiat la o distanţă de 0,26% de nivelul maxim atins în ianuarie 2006, consemnat atunci la 8,89%. În intervalul martie 2007-martie 2008, cel mai mult au crescut preţurile alimentelor - 10,82% în medie şi tarifele la servicii - 10,69%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,91%, potrivit Statisticii. În a treia lună a acestui an, cel mai mult s-au scumpit citricele (cu 6,77% faţă de februarie), uleiul comestibil (3,44%), brînza (2,14%), combustibilii (2,31%), transportul aerian (1,88%) şi facturile de telefon (1,87%). O parte a acestor scumpiri - mai ales la tarifele la telefonie, stabilite în România în euro, şi la bunurile importate - se explică prin deprecierea leului. Moneda naţională a pierdut în medie 1,89% în faţa euro în martie, de la un curs mediu de schimb de 3,6528 lei/euro în februarie, la 3,7218 lei/euro în lună următoare. Revenind la scumpiri, pîinea, produsele de franzelărie şi specialităţile au avut creşteri de preţuri de 0,42%, iar carnea, preparatele şi conservele din carne, de 0,72%. Laptele şi produsele lactate s-au scumpit cu 1,21%. Majorări importante au fost consemnate şi la autoturisme şi piese de schimb (1,34%) şi tutun şi ţigări (1,29%). Ieftiniri au fost consemnate, în schimb, la legume cu 0,79%, ouă cu 1,82%, şi medicamente cu 0,06%, potrivit INS. De la începutul acestui an, în coşul de consum al românilor, pe baza căruia INS calculează inflaţia, alimentele au o pondere de 37,5%, mărfurile nealimentare, de 44,7%, iar serviciile, de 17,8%. Creşterea medie a preţurilor de consum din intervalul aprilie 2007-martie 2008 faţă de precedentele 12 luni - indicator care contează în criteriile nominale de convergenţă la zona euro - a fost de 5,9%, în urcare de la 5,5% în februarie, în timp ce inflaţia determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a săltat, de asemenea, de la 5,5% în decembrie, la 5,9% în martie. Rata medie lunară a inflaţiei, în primele trei luni din 2008, a fost de 0,7%, comparativ cu 0,1% în 2007. În cel mai recent raport asupra inflaţiei, publicat la începutul lunii februarie, Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, cu 1,6%, prognoza de inflaţie pentru acest an, de la 4,3%, la 5,9%. La finele anului trecut, inflaţia a fost de 6,57%, iar media, de 4,84%.

“Să trăiţi… bine!” (?!)

Aşa cum se prezintă situaţia, românii susţin că trăiesc din ce în ce mai prost. Faţă de anul trecut, 28% din românii din mediul urban spun că trăiesc mai prost, amintind că nivelul lor de trai a scăzut simţitor, alţi 15% spun că banii pe care îi cîştigă nu le sînt suficienţi nici pentru a-şi cumpăra strictul necesar. Numai 14% din cei 1.000 respondenţi chestionaţi în sondaj de Dedalus Consulting spun că reuşesc să-şi cumpere bunuri mai scumpe, dar renunţînd la alte lucuri. Pe de altă parte, numărul românilor care au contractat cel puţin un credit a crescut de la 37%, în 2006, la 39%, anul trecut. În ceea ce priveşte tipurile de credit, se menţine tendinţa de contractare a creditelor pentru nevoi personale şi consum şi mai puţin a celor destinate investiţiilor. 12% dintre cei care au cumpărat diverse obiecte din magazine au făcut rate, faţă de 9%, în 2006. Pesimismul despre inflaţie se menţine la cote ridicate, mai ales că unii analişti văd inflaţia şi dobînzile la niveluri şi mai înalte pentru acest an. S-au format deja două tabere: una care afirmă că inflamarea preţurilor continuă şi dobînda cheie a BNR se va ridica, iar cealaltă, care susţine că nivelurile actuale ale inflaţiei, preţurilor şi dobînzilor reprezintă maximele anuale. Rata anuală a inflaţiei de la finele lunii martie, de 8,63%, este interpretată în unanimitate ca o depăşire importantă a prognozei BNR de la finele lunii februarie, de 8,3%, iar dobînda cheie a BNR are şanse să ajungă şi la 10% în acest an sau peste. \"Nivelul maxim de inflaţie din 2008 ar putea să fie atins în următoarele trei luni şi ar putea fi chiar de 9%. În acest context, o nouă majorare a dobînzii ar fi necesară, dar nu în şedinţa de politică monetară din mai\", a explicat economistul şef al BRD, Florian Libocor.