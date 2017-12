Preţuri şi mai mici la cazare de la 1 septembrie!

Dacă nu aţi avut ocazia să petreceţi câteva zile la mare, puteţi să profitaţi de vremea încă frumoasă de pe litoral de la începutul lui septembrie, de liniştea din staţiune şi de lipsa aglomeraţiei, dar şi de preţuri mai mici la cazare şi masă. Asta pentru că hotelierii au pregătit reduceri ale preţurilor pentru a continua să aibă unitățile pline, mai ales că de la 1 septembrie începe programul Litoralul pentru Toţi. Derulat în România în fiecare lună mai şi septembrie, programul oferă turiştilor români şansa să petreacă o săptămână la mare la preţuri mai mici, în aceleaşi condiţii de confort. Peste 85 de hoteluri sunt prinse şi în acest an în programul Litoralul pentru Toţi. Astfel, un turist care vine la mare în septembrie va plăti pentru un sejur în staţiunea Mamaia, la un hotel de 3 stele, de la 430 de lei/cameră, pentru 5 nopţi de cazare. Pentru aceleaşi condiţii, însă în regim all inclusive, preţurile pot urca până la 1.590 de lei/cameră. La un hotel de 3 stele, un sejur de 6 nopţi costă 510 lei/cameră, iar la 4 stele, 990 de lei pentru 5 nopţi cu mic dejun inclus. În Eforie Nord şi zona de sud a litoralului, preţurile sunt şi mai mici, aşa că un sejur de 5 nopţi, la un hotel de 2 stele, costă 375 de lei (camera), la 3 stele - aproximativ 530 de lei, iar pentru 3 stele, în regim all inclusive, aproximativ 1.440 de lei pe cameră. La 4 stele, un sejur de 6 nopţi cu mic dejun inclus în staţiunea Eforie Nord costă aproximativ 924 de lei. În sudul litoralului, un sejur de 5 nopţi la un hotel de 3 stele, cu cazare în regim all inclusive, pleacă de la 1.340 de lei, iar pentru cazare doar cu mic dejun, preţul scade până la 720 de lei. La un hotel de 2 stele, preţurile pornesc de la 363 de lei, pentru 6 nopţi, însă cei care vor condiţii mai bune pot opta pentru cazarea la un hotel de 4 sau 5 stele, unde 6 nopţi de cazare cu mic dejun costă 972 de lei, pentru condiţii de 4 stele, şi 1.056 de lei, la 5 stele. Mai multe informaţii puteţi găsi accesând site-ul ANAT (anat.ro), pagina litoralulromanesc.ro, sau în agenţiile de turism.