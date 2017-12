Preţurile apartamentelor scad încet, dar sigur

Piaţa imobiliară nu se bucură de un început prea bun de an, scăderile de preţ conturându-se deja după nici trei săptămâni din ianuarie. Pe principalele portaluri imobiliare din România, ofertele şoc sunt din ce în ce mai multe şi, chiar dacă ponderea lor în total este redusă, trendul de scădere poate fi intuit uşor. Potrivit anunturiparticulari.ro, la începutul anului, o garsonieră costa, în medie, 36.000 euro, cu 6% mai puţin decât cu un an în urmă. În acelaşi timp, preţul mediu al unui apartament cu două camere a coborât cu 5%, la 57.000 euro. „Tendinţa de evoluţie a preţurilor este clar descrescătoare şi, având în vedere noile probleme din Europa, ne aşteptăm ca din ce în ce mai mult garsoniere să coboare sub pragul de 30.000 euro. Mai mult, n-ar fi o surpiză ca, până la finele anului, unele apartamente cu două camere să coste mai puţin de 40.000 euro”, apreciază agenţii imobiliari. Există şi o parte relativ bună - scăderea preţurilor este un proces lent şi nu ia piaţa prin surprindere. Evident, o scădere lunară cu 1% este mai uşor de procesat decât un declin brusc cu 10 - 20%. Agenţii imobiliari au şi un sfat - un preţ extrem de mic al unui apartament nu înseamnă doar că proprietarul este disperat şi vrea să vândă repede, ci şi că proprietatea ar avea probleme.