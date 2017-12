Preţurile gazelor cresc odată cu inflaţia

Ministrul Economiei şi Comerţului, Varujan Vosganian a declarat, ieri, că preţurile energiei electrice şi gazelor vor creşte, în acest an, în ritm cel mult egal cu rata inflaţiei şi sub acest nivel, în 2008. El a arătat că majorările agreate de autorităţile de reglementare şi Ministerul Economiei au ca rezultat o stagnare a preţurilor în acest an şi o scădere anul viitor, în termeni reali. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Nicolae Opriş, a declarat, recent, că preţul energiei electrice pentru populaţie va creşte în medie cu 3,95% la 1 aprilie, întrucît producţia s-a bazat în ultima parte din 2006 pe gaze, determinînd astfel majorarea costurilor. Cît desprevaloare facturii lunare, preşedintele ANRE a afirmat că aceasta va creşte cu 1,2-1,5 lei pentru consumatorii din cea mai numeroasă categorie. Opriş susţinuse în prima sa declaraţie că, dacă la 1 aprilie va avea loc o creştere de 4%, o nouă majorare a tarifelor nu va avea loc mai devreme de luna septembrie. Cea mai recentă majorare a tarifelor la energia electrică, cu 4,72%, a avut loc la 1 decembrie 2006. Banca Naţională ţinteşte pentru acest an o rată a inflaţiei de 4%, cu un interval de variaţie de un punct procentual. Ţinta pentru 2008 este de 3,8%, cu aceeaşi bandă de variaţie.