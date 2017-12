Preţurile la petrol şi aur, în scădere!

Petrolul a înregistrat o depreciere record în octombrie, de 32,6%, pe fondul temerilor privind scăderea cererii din cauza crizei globale sau a recesiunii. Preţul ţiţeiului este cu 60% sub maximul de 147,27 dolari pe baril atins în iulie, acest an. De la începutul lui 2008, barilul s-a ieftinit cu 29,4%. Analiştii consideră că preţul barilului de petrol va rămîne sub presiune, deoarece Statele Unite acoperă un sfert din cererea globală de ţiţei. Preţul petrolului a atins, ieri, puţin peste 61 dolari/baril, pe fondul deprecierii dolarului. Specialiştii spun însă că ar putea fi doar o reacţie de moment, pentru că scăderea cererii mondiale este factorul determinant care dictează evoluţia preţului. Preţul petrolului cu livrare în decembrie a fost stabilit, ieri, la fix 61,05 dolari/baril, iar barilul de ţiţei brent tranzacţionat pe piaţa londoneză s-a scumpit cu 42 cenţi, la 57,85 dolari. Pentru a încerca să stopeze scăderea preţurilor, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol a decis reducerea producţiei cu un milion şi jumătate de barili pe zi. Şi preţul aurului a avut de suferit, în octombrie, înregistrînd cea mai mare scădere de după 1983: 17%, din cauza lichidării poziţiilor deţinute de fondurile speculative în piaţa de mărfuri. Aurul este în prezent cu 28% sub nivelul maxim de 1.030,80 de dolari/uncie atins în martie a.c. Speculatorii au nevoie de lichidităţi pentru a acoperi apelurile în marjă din alte pieţe, spun analiştii de la World Gold Council. Alţi investitori consideră că lumea se îndreaptă către deflaţie, fapt ce ar reduce drastic atractivitatea aurului. Pînă una alta, americanii cu dare de mînă par să înţeleagă că cele mai sigure economii sînt cele în aur, nu banii ţinuţi în bănci şi se orientează spre cumpărarea de aur. În acest sens, americanii înstăriţi dau gold-party - uri, adică mici petreceri, în cadrul cărora cumpără la preţ de amanet bijuterii din metalul nobil de la cei strîmtoraţi care au nevoie de lichidităţi.