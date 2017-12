Preţurile locuinţelor ar putea scădea cu încă 10%

O PIAŢĂ VULNERABILĂ Piaţa imobiliară va rămâne vulnerabilă şi în 2012, fiind receptivă la orice sentiment sau trend, fapt care se transpune într-o evoluţie haotică a preţurilor, spun agenţii imobiliari constănţeni. „Evoluţia preţurilor pe segmentul rezidenţial este una liniară, cu mici abateri, de 3 - 5%, semn al vulnerabilităţii pieţei. Potrivit unui sondaj recent, peste 53% dintre dezvoltatorii şi agenţiile imobiliare locale se aşteaptă ca preţurile să scadă cu încă 10%, în următorul an, şi doar 32% anticipează o stabilitate a preţurilor. În aceste condiţii, potenţialii clienţi îşi vor amâna deciziile de cumpărare şi vor aştepta să vadă cum evoluează piaţa”, au declarat, pentru Telegraf, specialiştii portalului imobiliar www.TopEstate.ro. Ei se aşteaptă ca timpul de încheiere a unei tranzacţii să crească, pentru că atât cumpărătorii cât şi chiriaşii sunt „rezervaţi şi cercetează îndelung piaţa”.

RATELE LA DEZVOLTATOR, O POSIBILĂ SOLUŢIE În continuare, cele mai căutate locuinţe vor fi apartamentele cu două camere, din blocurile vechi, cu un preţ mediu de 50.000 euro. „În perioada următoare, materializarea intenţiilor de cumpărare ale românilor va depinde de ofertele speciale şi de relaxarea creditării. Totuşi, pe fondul îngreunării accesului la credite, odată cu aplicarea noilor norme de creditare ale băncii centrale, la 1 februarie 2012, relansarea achiziţiilor este posibilă prin revenirea ratelor la dezvoltator”, spun cei de la TopEstate. O metodă bună de a obţine un preţ bun de la vânzător este plata integrală în cash a locuinţei, adaugă agenţii.

TRANZACŢII AMÂNATE LA NESFÂRŞIT Şi pentru agenţiile de profil, 2012 va fi un an dificil, mai ales că, în ultimii trei ani, numărul firmelor de profil s-a redus cu peste 50%. „Circa 20% dintre agenţiile rămase şi-au redus substanţial activitatea, singurul angajat rămânând administratorul. Ei speră încă într-o revenire a pieţei. Restul de 30% s-au alăturat unor agenţii mai mari, care încă funcţionează”, potrivit celor de la TopEstate. Ei împart jucătorii în două categorii distincte: optimiştii, care continuă să spună că acum este momentul bun pentru a cumpăra, deoarece preţurile sunt jos, şi pesimiştii, care se aşteaptă ca preţurile să scadă în continuare. Rezultatul este însă acelaşi - clienţii evită să cumpere, chiar şi atunci când dispun de fonduri, pentru că incertitudinea face legea.

Salariile românilor, prea mici pentru o casă nouă

Românii îşi permit să cumpere doar locuinţe de 35.000 - 70.000 euro, care se încadrează în Prima Casă, însă cererea solvabilă rămâne redusă, întrucât veniturile nu au mai crescut, spun jucătorii din imobiliare. În plus, acum este un moment bun pentru achiziţii, deoarece vânzătorii sunt dispuşi să negocieze. „Dacă oferi preţuri competitive, poţi să vinzi. Sunt dezvoltatori care vând acum cu 30 - 40% sub costul proiectului. Astfel, dacă în 2007 costul era de 1.000 - 1.200 euro/mp, unele dintre aceste locuinţe se dau acum cu 600 - 750 euro/mp. Preţurile trebuie corelate cu salariile. Noi avem 10 - 12 cereri pe săptămână şi clienţii se plâng că nu există oferte pe care să şi le permită”, spune preşedintele Ozone Homes, Andrew Prelea. Situaţia este confirmată şi de directorul reţelei de agenţii imobiliare RE/MAX, Adrian Şişchin, care spune că, deşi numărul tranzacţiilor s-a stabilizat la 350.000 pe an, cererea solvabilă rămâne redusă, pentru că veniturile românilor nu au crescut: „În 2008, aveam 500.000 de tranzacţii. Cele 150.000 care au dispărut sunt cele realizate de investitori. Au rămas pe piaţă doar cei care vor să cumpere pentru a locui în casele respective”.