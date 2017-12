„Preţurile locuinţelor au atins minimul”

Aproape 80% dintre persoanele care căutau o locuinţă, în 2008, nu au făcut o achiziţie până acum. Ei aşteaptă încă reducerea preţurilor, deşi agenţii imobiliari au avertizat că piaţa de profil a atins deja minimul şi că, de acum înainte, nu se mai poate vorbi decât de creşteri. Totuşi, o treime din cei care caută locuinţe sunt decişi să facă o achiziţie în următoarele trei luni, considerând că 2011 este un an bun pentru investiţii rezidenţiale, în condiţiile în care, în ultimii doi ani, preţurile s-au redus cu până la 50%, spun reprezentanţii companiei imobiliare Be Igloo. „Clienţii au aşteptat scăderea preţurilor, din cauză că recesiunea le-a afectat semnificativ veniturile. Cum nici băncile nu au mai acordat credite, sursele de finanţare au fost limitate semnificativ. Preţurile au ajuns la un nivel minim, lucru înţeles de cei care au nevoie de o casă”, spune oficialul Be Igloo, Nimrod Zvik.