Preţurile medicamentelor, aruncate în aer!

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, spune că prin aplicarea noului contract cadru nu are cum să crească preţul la medicamente şi că măsura de schimbare a sistemului de compensare este introdusă pentru a pune capăt consumului haotic, contrazicând astfel afirmaţiile reprezentanţilor Camerei Federative a Medicilor, dar şi pe cele ale Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM). „Brusc, într-un singur an, consumul de medicamente a crescut cu 50%. De la 700 de milioane de euro am ajuns, în 2009, la un consum de un miliard de euro, iar premisele pe 2010 sunt tot pe creştere. Statistica pe 2009 şi pe primele luni din 2010 arată că a scăzut semnificativ nivelul de colectare la fondul naţional unic. 2010 se anunţă şi mai greu, deoarece bugetul nu e suficient pentru a acoperi tot anul. Nu ne propunem să aruncăm România cu 30 de ani în urmă, consumul haotic trebuie să înceteze”, a declarat, ieri, preşedintele CNAS. Duţă mai spune că au fost atinse cote dramatice de consum la produsele cele mai scumpe, deşi acestea nu aduc neapărat beneficii proporţionale pentru eficacitatea terapiei. “Se va face compensarea la nivel de clasă terapeutică. Până acum, sistemul fiind lăsat liber, fiecare avea voie să prescrie ce medicament dorea. În România se consumă cel mai puţin pe cap de locuitor, dar cele mai scumpe medicamente”, a explicat Lucian Duţă.

PREŢURI MARI. Pacienţii ar putea să plătească pentru un medicament şi de nouă ori mai mult decât în prezent, din cauza noii scheme de compensare a medicamentelor, a declarat preşedintele Camerei Federative a Medicilor, Dan Pereţianu. Reprezentanţii producătorilor de medicamente estimează că peste 5,5 milioane de pacienţi cu boli cronice vor plăti, de la 1 aprilie, în medie cu 40% în plus pe medicamentele compensate, dacă proiectul de contract cadru al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) va fi aprobat de guvern. Potrivit reprezentanţilor ARPIM, data de 1 aprilie este una extrem de importantă pentru pacienţi şi pentru accesul lor la medicamente. “Guvernul, prin CNAS, doreşte modificarea sistemului de compensare a medicamentelor, de la referenţierea pe generic la cea pe clasă terapeutică. Astfel, România va face un pas înapoi, ajungând la nivelul tratamentului din urmă cu 30 de ani”, a declarat directorul executiv al ARPIM, Dan Zaharescu. Măsura CNAS va afecta mai ales pacienţii care sunt nevoiţi să rămână pe aceeaşi schemă de tratament şi care vor fi obligaţi la o coplată pentru medicamentele prescrise pe reţetă, mai spun reprezentanţii ARPIM. Patologiile cele mai afectate de măsura CNAS vor fi, potrivit ARPIM, bolile cardiovasculare, unde pentru medicamentele cele mai folosite pacienţii vor trebui să scoată din buzunar de nouă ori mai mulţi bani, ulcerul şi reumatismul, pentru care vor plăti de opt ori mai mulţi bani, potrivit unei estimări a Asociaţiei făcută luând în calcul cele mai folosite 400 de medicamente.