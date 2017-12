Preţurile terenurilor agricole au urcat cu 60% în doi ani

Preţurile medii ale terenurilor agricole din România au crescut cu aproape 60% în ultimii doi ani, la 3.100 de euro pe hectar, potrivit datelor companiei DTZ Echinox, dar se menţin de 2 până la 8 ori sub cele din majoritatea statelor europene. În luna februarie a anului trecut, un studiu similar al DTZ indica preţuri de 1.500 - 1.600 de euro pe hectar pentru terenurile din zonele de Nord-Est şi Sud-Est şi de circa 2.200 - 2.700 de euro pe hectar în Muntenia, respectiv lângă Bucureşti. DTZ Echinox estimează că, în prezent, terenurile agricole se tranzacţionează la un preţ mediu de 3.100 de euro pe hectar. Consultanţii precizează că există pe piaţă oferte de terenuri scoase la vânzare la 4.000 - 5.000 de euro pe hectar, în special loturi consolidate de mii de hectare. În urmă cu circa doi ani, preţul mediu era estimat la 1.972 de euro pe hectar. România are 14,7 milioane de hectare de teren agricol, din care 10 milioane de hectare sunt folosite ca teren arabil, 3,3 milioane de hectare reprezintă păşuni, 220.000 hectare vii şi 206.000 hectare livezi. "Preţul mediu al terenurilor agricole aproape s-a triplat din 2007 încoace şi nu există niciun semn că va scădea, mai ales pe fondul liberalizării pieţei din 2014. Terenurile agricole continuă să fie o oportunitate atractivă atât pentru români, cât şi pentru străini, în ciuda creşterii preţurilor. Estimăm că preţurile vor creşte la o medie de 3.500 - 4.000 de euro pe hectar până în 2015", se menţionează în raport. Preţurile scăzute, calitatea bună a solului, dar şi oferta mare au atras mulţi investitori în acest domeniu, ritmul de investiţii fiind încetinit însă de gradul ridicat de fragmentare a terenurilor, lipsa documentelor cadastrale, birocraţie şi costurile ridicate pentru obţinerea documentaţiilor necesare. În ceea ce priveşte terenul forestier, în România acesta are o suprafaţă de şase milioane de hectare (25% din aria ţării), din care circa patru milioane de hectare sunt deţinute de stat. În Europa, media terenurilor forestiere este de 32% din suprafaţa totală a ţării. Preţul pădurilor din România este cuprins între 2.000 şi 5.000 de euro pe hectar, iar cel mai ieftin tip de lemn, cel pentru foc, este vândut în România cu circa 70 de euro pe metru cub. Valorile pentru terenurile forestiere s-au menţinut la nivelurile publicate de DTZ în luna februarie a anului trecut.