Prevalenţa cariilor în rîndul copiilor de 12 ani a scăzut

La Constanţa, prevalenţa cariilor dentare în rîndul copiilor în vîrstă de 12 ani scade de la an la an. Cu alte cuvinte, un copil este găsit cu mai puţini dinţi cariaţi. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, totodată şi preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti, a explicat că, dacă în anul 2002, prevalenţa cariilor era de 4,5%, un procent mare, în anul 2008 s-a ajuns la 3,8%. „Faţă de alte ţări, noi stăm bine la acest capitol. Am depus eforturi mari pentru ca cei mici să fie interesaţi de periajul dentar corespunzător, de o igienă adecvată, tocmai pentru a se evita cariile dentare. Programele iniţiate de noi au avut succes, demonstrîndu-se că cei mici sînt tot mai interesaţi să-şi păstreze dinţii sănătoşi. Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară au mers la ore şi i-au învăţat pe cei mici cum se face un periaj corect, cum se face o clătire corespunzătoare, cum trebuie să aibă grijă de dantură”, a explicat prof. univ. dr. Amariei. El estimează că, în 2010, ca urmare a programelor de prevenţie, se va ajunge la o prevalenţă de 2,8 - 3%, un procent aproape liniştitor. Chiar dacă dentiştii au la dispoziţie noi metode de prevenţie a cariilor dentare care exclud intervenţiile chirurgicale şi alte tehnici tradiţionale, prin introducerea unor teste pentru detectarea factorilor de risc ai bolii, ei nu le folosesc pentru că sînt foarte scumpe. În ţară sînt companii care susţin conceptul de minimă intervenţie prin introducerea unui set de teste care permit detectarea timpurie a potenţialilor factori de risc ai cariilor, supravegherea acestei afecţiuni şi, dacă este necesar, tratarea acesteia. Ei spun că prin stomatologia de minimă intervenţie se doreşte informarea pacienţilor în privinţa păstrării unei igiene orale optime. Este vorba despre un set de produse şi teste care indică predispoziţia pentru carii, prezenţa anumitor bacterii în salivă, dar şi modul în care stilul de viaţă afectează sănătatea orală. Toate aceste metode au scopul de a promova stomatologia preventivă, tratarea cauzei şi nu doar a simptomelor afecţiunii carioase, restaurarea dinţilor într-un mod conservativ, prin utilizarea bio-materialelor, minimalizarea şi eliminarea factorilor de risc în dezvoltarea cariilor. „Am folosit şi noi aceste metode, însă în cadrul unor studii de cercetare, pe un număr mic de persoane, tocmai pentru că testele sînt foarte scumpe”, a explicat decanul.