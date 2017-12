Prevalenţa psoriazisului, 2,8% din populaţia generală constănţeană

Clinica de Dermato-Venerologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ (SCJU) Constanţa şi Societatea Română de Dermatologie (SRD) lansează astăzi, de Ziua Mondială a Psoriazisului, o nouă campanie de informare a populaţiei, intitulată „Fii inteligent! Renunţă la prejudecăţi“. Statisticile SRD arată că, în ţara noastră, 400.000 de români au această boală, apreciindu-se că încă pe-atât sunt nediagnosticaţi. Psoriazisul este o dereglare cutanată, cu o rată rapidă de producere şi eliminare a celulelor pielii. În mod normal, celulele pielii se regenerează în 28 - 30 de zile, însă, în cazul psoriazisului, acest proces are loc în 3 - 6 zile. Această accelerare are drept consecinţă apariţia unor plăgi tegumentare, îngroşate, de culoare roz, acoperite cu scuame alb-sidefii. Medicii spun că, în ultimii ani, tot mai mulţi pacienţi dezvoltă psoriazisul „vulgar“, o afecţiune cutanată care revine ciclic, la intervale relativ scurte. În plus, se constată şi o scădere a vârstei îmbolnăvirilor, până către 15 ani. Şeful Clinicii de Dermatologie, dr. Nicola Gheorghe, a declarat că, în judeţul Constanţa, prevalenţa psoriazisului este de 2,8% din populaţia generală. La ora actuală, în Clinica SCJU există toate posibilităţile terapeutice folosite în lume în psoriazis, inclusiv terapia biologică, adică terapie modernă şi eficientă în psoriazis.