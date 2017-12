Previziuni economice scandaloase

CEI 1% VS. CEI 99% Anul care doar ce a început ar putea aduce scăderi abrupte ale preţurilor petrolului şi aurului, o creştere alarmantă a costurilor de finanţare ale Spaniei, aprecieri-şoc ale francului elveţian şi yenului japonez şi o naţionalizare forţată a marilor producători de electronice din Ţara Soarelui Răsare. Toate previziunile se regăsesc în calendarul „scandalos” pregătit pentru 2013 de Saxo Bank. Economistul-şef al băncii daneze, Steen Jakobsen, notează că astfel de estimări exagerate sunt relevante pentru investitori, deoarece „întotdeauna trebuie să cunoşti şi cel mai rău scenariu posibil”. „Principalul nostru motiv de îngrijorare în 2013 este combinaţia ciudată dintre politicile de tip „Prelungeşte şi stimulează” şi tensiunile sociale care continuă să crească şi care ameninţă stabilitatea pieţelor financiare”, spune Jakobsen, în raportul Outrageous Predictions 2013. El arată că, din punct de vedere istoric, „schimbările reale au fost un rezultat al exigenţelor impuse de războaie”, astfel că situaţia curentă are şanse mici să evolueze fără o criză „scurtă şi înfricoşătoare”, care să creeze condiţiile pentru progres. „Situaţia financiară a naţiunilor occidentale este ca pe timp de război, datoriile şi deficitele fiind la niveluri nemaiîntâlnite din anii ’40. Poate că nu ne luptăm în tranşee, dar în curând s-ar putea să ne batem pe străzi. Continuarea politicilor actuale ar însemna dezmoştenirea unei pături largi din populaţie, în special a tinerilor care vor avea grijă de noi la bătrâneţile senile. Nu am putea da vina pe ei dacă nu se vor simţi prea generoşi”, explică economistul-şef al Saxo Bank. Cu alte cuvinte, nu riscăm o înfruntare militară, ci o luptă între tânăra generaţie maltratată şi bătrânii cu mentalitate învechită, care cred că au dreptul asupra întregii bogăţii a societăţii. „Cei 1% versus cei 99%. Occupy Wall Street a fost un simplu aperitiv, un avertisment timpuriu al fenomenului. Urmează felul întâi şi ospăţul, dacă nu va avea loc rapid o schimbare”, comentează Jakobsen.

PETROL LA JUMĂTATE DE PREŢ Analiştii Saxo Bank spun că preţul de referinţă al barilului de petrol în SUA ar putea scădea la 50 dolari, jumătate din nivelul actual, pe fondul încetinirii creşterii economice globale. Pe partea de ofertă, statele membre OPEC şi Rusia vor reacţiona prea târziu, ezitând să-şi reducă producţia. O altă previziune îngrijorătoare înaintată de economişti este creşterea cu 50% a preţului seminţelor de soia, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi în contextul unei cereri tot mai mari. Şi preţul aurului ar putea avea o evoluţie surprinzătoare, îndreptându-se spre 1.200 dolari/uncie, din cauza încetinirii achiziţiilor Indiei şi Chinei. În acelaşi timp, o eventuală decizie a Fed (banca centrală din SUA - n.r.) de a sista injecţiile de lichiditate în piaţă i-ar determina pe investitori să nu mai caute refugiu în aur, în faţa unei posibile inflamări a inflaţiei. „În Europa, o agravare a crizei datoriilor de stat, cuplată cu exit-ul Greciei din zona euro, ar declanşa o nouă rundă de apreciere a francului elveţian, care ar putea depăşi ca valoare euro. După cum se ştie, francul este moneda favorită de refugiu a investitorilor speriaţi”, mai spune economistul-şef al Saxo Bank. Nu în ultimul rând, în Japonia, combinaţia între tensiunile politice, percepţiile incorecte ale investitorilor şi pierderea optimismului la nivel mondial ar putea determina aprecierea semnificativă a yenului, cu efecte devastatoare pentru exportatori. În plus, concurenţa puternică din piaţa locală i-ar putea condamna la naţionalizare pe marii jucători (Sony, Panasonic şi Sharp), spre satisfacţia rivalilor sud-coreeni, în frunte cu Samsung, care ar ieşi câştigători în războiul început încă din deceniul trecut.