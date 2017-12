Previziuni pesimiste pentru 2011

Omul de afaceri Ion Ţiriac consideră că România se va adânci în criză şi că, anul viitor, în loc să începem să vedem luminiţa de la capătul tunelului, o vom duce „un pic mai greu”. „Noi am ştiut că vine criza încă de acum trei ani. Dar nu am ştiut că vine în halul ăsta! După părerea mea, mai durează!”, a declarat pentru incont.ro Ion Ţiriac. În ceea ce priveşte contractarea unui nou împrumut de la Fondul Monetar Internaţional, Ţiriac spune că nu vom rezolva nimic dacă ne vom îndatora doar pentru a plăti pensii şi salarii. „Dacă cineva ar lua 100 - 200 de miliarde şi mi-ar promite că toată infrastructura României e gata în doi ani, da, dar altfel, să le iei numai să le dai pentru salarii, mă îndoiesc, pentru că la sfârşitul zilei ce faci? Rezolvi o problemă de moment şi subjugi alţi 10 - 20 de ani. Eu nu aş face-o”, a spus Ion Ţiriac. Referitor la măsurile luate de Guvern, omul de afaceri a arătat că acestea sunt nepopulare şi nu vor avea niciun efect benefic. „Măsurile sociale care s-au luat sunt absolut nepopulare. Dacă face numai 50% din treaba pe care o face, după părerea mea necalificată, un guvern nu poate să stea mai mult de şase luni”, a subliniat omul de afaceri. El a ţinut să arate lipsa de sprijin a guvernanţilor faţă de mediul privat şi a avertizat că adâncirea în probleme a acestui sector ar pune în mare dificultate bugetul de stat. „În doi ani şi jumătate niciun guvern nu a făcut nimic pentru mine, care plătesc 8.000 de oameni. Acesta este interesul: să-mi facă mie ceva, ca să pot ţine oamenii ăştia, să nu-i trimit mâine dimineaţă domnului Boc alţi 4.000”. Potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în prima jumătate a acestui an, peste 160.000 de firme au fost dizolvate sau radiate, cu peste 50% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.