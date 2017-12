Previziuni privind dobânda de politică monetară

De la începutul acestui an, Banca Naţională a României a scăzut dobânda în fiecare dintre cele patru şedinţe de politică monetară, de la 8%, la minimul istoric de 6,25%, şi a menţinut ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi valută la 15% şi, respectiv, 25%. Analiştii economici consideră că, mâine, Consiliul de Administraţie al BNR va menţine dobânda de politică monetară la 6,25%, întrucât continuarea relaxării politicii monetare nu mai este posibilă din cauza presiunilor inflaţioniste generate de majorarea TVA la 24%. Analiştii anticipează menţinerea ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi valută, dar şi-au schimbat opiniile privind evoluţia dobânzii de politică monetară în acest an. Economistul-şef al BRD, Florian Libocor, este singurul analist care estimează că banca centrală va mai coborî dobânda cu 0,25 puncte, la 6%, şi o va menţine la acest nivel pentru restul anului: “Am avut în vedere posibilitatea ca rata de politica monetară să scadă sub 6% la finalul acestui an. Decizia de majorare a TVA anulează, cel puţin teoretic, acest scenariu. Astfel, probabil că se va proceda la o singură reducere, acum, de 25 puncte de bază”. Economiştii-şefi de la BCR, ING Bank România şi UniCredit Ţiriac Bank anticipează că BNR va menţine dobânda de politică monetară la 6,25% şi consideră că nu mai există şanse ca ţinta de inflaţie stabilită pentru acest an, de 3,5%, cu un interval de variaţie de plus/minus un punct procentual, să fie atinsă.