Previziuni privind economia

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a publicat datele referitoare la proiecţiile economice pentru perioada 2010-2013. După o scădere anticipată a Produsului Intern Brut (PIB) de 1,9% în acest an, experţii CNP estimează o creştere de 1,5% în 2011, urmată de un plus mult mai robust, de 3,9% în 2012 şi 4,5% în 2013. Pentru acest an, CNP estimează o creştere în industrie şi agricultură, de 3,6% şi 1% şi o scădere în construcţii şi comerţ, de 15,9% şi, respectiv, 3,1%. Pentru anul viitor, toate cele patru ramuri vor cunoaşte creşteri ale activităţii, de 2,7%, 1%, 1,6% şi 0,9%. Cei de la Prognoză estimează pentru finalul acestui an o rată a şomajului de 8,5%, adică 760.000 de şomeri, din care doar 455.000 indemnizaţi. Pentru finalul anului viitor, organismul guvernamental de prognoză estimează o rată a şomajului de 8%, aferentă unui număr de 720.000 de persoane fără un loc de muncă, dintre care doar 435.000 indemnizate. În ceea ce priveşte inflaţia, media anuală din acest an urmează să fie de 5,9%. Pentru 2011, Comisa de Prognoză se aşteaptă ca inflaţia să scadă la 5,3%, iar scăderea ar urma să continue până la o medie anuală de 2,8% în 2014. Cursul de schimb leu-euro, ca valoare medie anuală, este estimat la 4,24 lei/euro, corespunzător unei deprecieri nominale de 0,06%. Pentru 2010, Prognoza vede un curs valutar mediu de 4,21 lei/euro, moneda naţională urmând să se aprecieze şi în anii următori: valori medii anuale de 4,18 lei/euro în 2012, 4,16 în 2013 şi 4,13 în 2014.