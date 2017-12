Previziuni sumbre pentru bancheri

Băncile din zona euro se vor confrunta şi în acest an cu un avans al creditelor neperformante, indicatorul urmând să ajungă la 7,6%, potrivit raportului Eurozone Financial Services Forecast 2013, întocmit de firma de consultanţă Ernst & Young. „Deşi previziunile economice arată un progres lent şi dureros către stabilitate, băncile şi asigurătorii din regiune se vor confrunta cu încă un an dificil. În timp ce previziunile privind creditele din pieţele nordice indică o creştere uşoară, estimările pentru sudul zonei (Grecia, Spania, Portugalia) sunt sumbre”, potrivit Ernst & Young. Veştile sunt îngrijorătoare şi pentru România, ţară în care sectorul bancar este dominat de străini.