Europarlamentarul PSD Corina Creţu le doreşte românilor un an mai bun şi crede că Traian Băsescu şi Emil Boc ar trebui să aplice un principiu din medicină: dacă nu poţi face bine, măcar nu face rău. „Măsurile anunţate pentru acest an vor fi în aceeaşi logică, a răului. Ni se spune că este un rău necesar, că e firesc ca înainte de a ne fi bine, să ne fie rău. Eu nu cred în logica asta, nu este una firească. Sigur, cu ea poţi să-ţi acoperi incompetenţa sau nepăsarea, dar nu poţi spune că faci, de fapt, bine“, scrie Corina Creţu pe blogul personal. De asemenea, social democrata a criticat faptul că Traian Băsescu a transmis mesajul de anul nou de pe pârtie. „Asta nu înseamnă că ce a spus Traian Băsescu nu trebuie luat în seamă, cu atât mai mult cu cât ne-a prezentat un program care va finaliza distrugerea statului social. Acest program catastrofal este unul care contravine grav intereselor cetăţenilor români şi este ilegitim, pentru că nu are girul lor. Nu asta a promis în campania electorală, nu pentru un astfel de program a primit votul de învestitură Guvernul Boc“, mai scrie aceasta. În 2011, Corina Creţu nu vede o reacţie viguroasă de respingere a programului anunţat de Traian Băsescu, nici din partea clasei politice, nici din partea cetăţenilor, a sindicatelor şi a societăţii civile. „În acest context le revine PSD, PNL şi PC, ca partide de opoziţie, responsabilitatea de a stopa acest curs periculos al lucrurilor. Vremea vorbelor a trecut. Sper sincer că oamenii din PSD au învăţat ceva din evenimentele de la sfârşitul lui 2010 şi vom reuşi să lăsăm deoparte ambiţii personale şi orgolii, lupta absurdă şi stearpă pentru putere şi ne vom concentra pe ceea ce este esenţial: schimbarea actualei guvernări şi refacerea statului social, servirea celor mulţi. Doar aşa 2011 va fi un an mai bun decât cel care a trecut“, a încheiat Corina Creţu.