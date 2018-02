Prezenţă istorică a artiştilor transgender la gala OSCAR 2018

Reprezentarea pe micul şi marele ecran a artiştilor care trăiesc deschis ca persoane transgender în viaţa reală a depăşit deja etape majore şi încă una va fi trecută anul acesta, cu două filme nominalizate la premiile Oscar, trofeele industriei cinematografice americane, transmite AFP.

Actriţa Daniela Vega - care trăieşte deschis ca o persoană transgender în viaţa reală - o interpretează magistral pe Marina, o femeie în doliu, pradă a prejudecăţilor din societatea chiliană, în "Una Mujer Fantástica", favorit la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza.

De asemenea, în categoria dedicată documentarelor, regizorul Yance Ford a fost nominalizat pentru "Strong Island", inspirat din propria sa istorie familială şi care vorbeşte despre rasism şi neajunsurile sistemului judiciar. Este vorba despre moartea fratelui său, un tânăr de culoare ucis de un alb, care a scăpat apoi de acuzaţii.

Yance Ford ar putea deveni primul bărbat transgender care câştigă un Oscar.

"Este o tendinţă care se dezvoltă de mai mulţi ani, de la apariţia serialului Transparent şi a starului Laverne Cox, din seria Orange is the new black, care a apărut pe coperta revistei Time, iar acest trend îl vedem acum la Oscaruri",spune Larry Gross, profesor la Universitatea USC Annenberg din Los Angeles.

Înainte de "Una Mujer Fantástica", la gala Oscar au mai fost prezente "The Crying Game" (1992), premiat pentru scenariu, Hilary Swank şi Jared Leto, premiaţi pentru "Boys don't cry" (1999), respectiv "Dallas Buyers Club" (2013), precum şi Eddie Redmayne, nominalizat pentru rolul unui pionier al mişcării transsexuale din "The Danish Girl" (2015).

Serialul de televiziune "Transparent", în care Jeffrey Tambor joacă rolul unei mame transgender burgheze din California, a participat la normalizarea imaginii acestei comunităţi, însă interpreţii erau, până de curând, cel mai adesea non-transgender.

Noutatea acestui an este că artiştii transgender sunt actori şi creatori şi sunt onoraţi pentru performanţele lor într-o fastuoasă ceremonie care este difuzată în lumea întreagă.

"Este un moment seismic, un mic cutremur care sper că va schimba datele problemei", adeclarat Yance Ford pentru AFP.

Este important că "transsexualii se pot juca pe ei înşişi", aceşti actori "au un acces mult mai mare la roluri", a remarcat regizorul, fiind de părere că "munca lor depăşeşte faptul că sunt transgender".

În filmul "Una Mujer Fantástica", de Sebastian Lelio, Daniela Vega joacă o femeie ca aproape toate celelalte: feminină, fragilă, puternică, demnă. Un rol de compoziţie, a declarat aceasta."Marina şi cu mine suntem trans, iubim opera şi bărbaţii frumoşi, dar asta este totul",a spus Vega."Ea este mai elegantă decât mine, mai răbdătoare, este foarte pacifistă, eu sunt mai explozivă, mai latino",a adăugat Vega.

Pentru Yance Ford, performanţa actriţei chiliene şi atenţia pe care a generat-o contează, pentru că ea reprezintă "o femeie obişnuită", în timp ce, multă vreme, personajele transgender din cinema erau caricaturizate, aşa cum a făcut-o "Dustin Hoffman în Tootsie".

Mult timp, personajele trans au fost descrise deseori drept îngrijorătoare, marginale, depresive. "Erau mulţi asasini psihopaţi, precum în Tăcerea mieilor", a spus Gross, subliniind că serialul "Transparent" şi filmul "Una Mujer Fantástica" arată personaje mai realiste.

Aşa cum rezumă şi regizorul Sebastian Lelio, filmul său"este o poveste de dragoste care se întâmplă să i se întâmple unei femei transsexuale".

Pentru Lelio, industria media are tendinţa de a "pune vinul vechi în sticle noi" şi de a rescrie fără încetare despre dificultăţile de a fi diferit, dintr-un nou unghi: înainte de "persoanele transgender au fost homosexualii, persoanele de culoare, evreii... ".

Puţin cinic, profesorul Gross a menţionat că transsexualii sunt "la modă" pe marele ecran: reality show-ul celebrului drag-queen RuPaul "Drag Race" a avut succes în SUA şi a prezentat aceste diferenţe dintr-o perspectivă "mândră şi strălucitoare".

"Provocarea este să arăţi că diferenţele sunt un lucru bun mai degrabă decât ceva ameninţător", a concluzionat acesta.

Persoanele transgender au o exprimare/identitate de gen alta decât sexul cu care s-au născut. Transgender este un termen complex, desemnând de la persoane care au ales să îşi schimbe sexul prin metode medicale (transsexuali) până la cele care nu sunt în mod exclusiv masculine sau feminine. Conceptul de transgender nu are legătură cu orientarea sexuală.

Cea de-a 90-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.