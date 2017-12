Prezentarea oficială a modelului Range Rover Velar

Cel de-al patrulea membru al familiei Range Rover, Velar, a fost prezentat în premieră în cadrul unui eveniment exclusivist ce a avut loc la Design Museum, în Londra.

Range Rover Velar aduce un suflu nou de grație și eleganță în gama de modele Range Rover. Proiectat pentru a umple spațiul dintre modelele Range Rover Evoque și Range Rover Sport, Velar se remarcă prin lux, rafinament și capabilități în teren accidentat nemaiîntâlnite până acum în segmentul SUV-urilor de clasă medie. Acesta este noul tip de Range Rover, un model avangardist care se adresează unui client modern.

Creat de la zero pe baza arhitecturii ușoare, din aluminiu, specifice Jaguar Land Rover, Velar reprezintă un nou capitol în evoluția Range Rover. Noul model se remarcă printr-un design simplu, elegant și prin atenția acordată detaliilor. La crearea lui s-au folosit elementele specifice identității Range Rover și deschide drumul pentru generațiile viitoare de modele.

Tehnologia avansată se îmbină cu designul contemporan, farurile cu LED fiind cele mai înguste utilizate până acum pe un model de serie Land Rover. Mânerele escamotabile ale ușilor subliniază designul sculptural, simplu și elegant și contribuie la obținerea unui coeficient aerodinamic de numai 0,32 - devenind astfel cel mai aerodinamic Land Rover realizat până acum.

Pentru realizarea noului sistem multimedia Touch Pro Duo a fost utilizată o tehnologie care pune în evidență, în primul rând, designul. Acest sistem este elementul cel mai spectaculos din interiorul modelului Range Rover Velar. Touch Pro Duo dispune de 2 ecrane tactile de înaltă definiție, cu diagonala de 10” fiecare, perfect integrate în spatele unor suprafețe care devin vizibile doar în momentul în care sunt iluminate. Aceste afișaje intuitive și subțiri sunt perfect integrate în designul habitaclului și dau o notă avangardistă în acord cu linia exterioară a vehiculului. Toate aceste calități sunt completate de funcționalitatea modelului Range Rover Velar: volumul portbagajului este generos, atingând 673 de litri.

Ca alternativă la tapițeria din piele, Range Rover Velar oferă tapițerie din stofă premium, o premieră în segmentul său. Materialul de culoare Dapple Grey a fost dezvoltat împreună cu Kvadrat, cel mai important producător european de materiale textile de înaltă calitate, și este completat cu inserții din piele întoarsă de culoare Ebony sau Light Oyster.

Caroseria ușoară și rigidă, realizată în mare parte din aluminiu, împreună cu suspensia față cu 2 brațe triunghiulare suprapuse și cu suspensia spate multilink, asigură baza perfectă pentru o manevrabilitate sportivă, un confort desăvârșit la rulare și un rafinament fără egal. De asemenea, asigură un nivel excepțional de protecție la impact, deoarece modelul Range Rover Velar a fost proiectat pentru a corespunde celor mai exigente norme de siguranță la impact din lume.

Range Rover Velar dispune de un sistem de tracțiune integrală sofisticat, suspensie pneumatică integrală, gardă la sol mare, de 251 mm (213 mm pentru suspensie cu arcuri elicoidale), adâncime maximă de traversare a vadului de 650 mm (600 mm pentru suspensie cu arcuri elicoidale) și de gama completă de tehnologii Land Rover pentru controlul tracțiunii, care include Terrain Response 2 și asistență la înaintarea în teren accidentat. Ca toate modelele Range Rover, Velar oferă capabilități excelente în teren accidentat.

Performanțele și eficiența excepționale sunt asigurate de cele 6 motorizări diesel și pe benzină, alături de transmisia automată ZF cu 8 rapoarte și de sistemul de tracțiune integrală cu Intelligent Driveline Dynamics.

Motoarele diesel Ingenium, cu 4 cilindri, prietenoase cu mediul și rafinate, sunt disponibile în variantele de putere de 180 și, respectiv, 240 CP și se remarcă prin emisiile reduse de CO 2 (142 g/km, conform normelor europene în ciclu combinat) și prin cuplul de 500 Nm. Celor de mai sus li se alătură noul motor Ingenium, cu 4 cilindri, pe benzină, care dezvoltă o putere de 250 CP și asigură o accelerație de la 0 la 100 km/h în numai 6,7 secunde. Ulterior, pentru Range Rover Velar va fi disponibilă o versiune mai puternică a acestui motor, de 300 CP.

Motorul V6 diesel se remarcă prin cuplul extraordinar, de 700 Nm, care asigură accelerații și performanțe excelente în teren accidentat, precum și emisii de CO 2 de numai 167 g/km, conform normelor europene în ciclu combinat. Motorul V6 pe benzină, supraalimentat, de 380 CP, îmbină performanțele extraordinare cu un sunet unic și permite modelului Range Rover Velar să accelereze până la 100 km/h în numai 5,7 secunde și să atingă o viteză maximă de 250 km/h (limitată electronic).

Cele două game de bază Velar si Velar R-Dynamic sunt compuse fiecare din nivelele de echipare Standard, S, SE si HSE. De asemenea, clienții pot comanda pachetele exterioare Black și Luxury, care oferă o personalizare suplimentară.

Dintre toate modelele Range Rover Velar, cel mai luxos este First Edition, disponibil pe toate piețele, însă numai pentru o perioadă limitată de 1 an. Mai luxos decât modelul HSE, First Edition este disponibil numai în variantele de motorizare V6 de 3,0 litri diesel și benzină și beneficiază de un număr impresionat de dotări standard, cum ar fi interiorul îmbrăcat integral în piele, menit să completeze tapițeria din piele Windsor perforată, de culoare Light Oystersau Ebony, sistemul audio Meridian de 1.600 W, farurile cu LED Matrix-Laser și jantele de 22”, cu spițe duble și finisaj diamantat. Modelele Range Rover Velar First Edition vor fi disponibile în variantele de culori exterioare Corris Grey, Sillicon Silver și unicul Flux Silver - cu finisaj mat, realizat manual la centrul tehnic SVO (Special Vehicle Operations) Jaguar Land Rover.

Proiectat în cadrul centrelor de dezvoltare Jaguar Land Rover din Marea Britanie, modelul Range Rover Velar va fi construit la fabrica din Sollihul. Modelul va fi disponibil în România și, implicit, în Constanța la dealerul Exclusiv Auto, spre vânzare, începând cu toamna anului 2017.

