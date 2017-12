O companie din Marea Britanie a fost acuzată că doreşte să profite de apropiata căsătorie a prinţului William cu logodnica sa, Kate Middleton, pentru a obţine profituri consistente, după ce a lansat pe piaţă cutii de prezervative cu efigia cuplului regal. Produsul, comercializat sub numele Crown Jewels Condoms of Distinction, este considerat lipsit de gust de către experţii specializaţi în comentarea chestiunilor legate de casa regală britanică. Prezervativele regale se vând câte trei, în cutii de culoare violet, ce prezintă o fotografie a prinţului William şi a logodnicei sale Kate Middleton. Textele imprimate pe aceste cutii îi îndeamnă pe utilizatorii produsului să se întindă pe spate şi să se gândească la Anglia, promiţându-le, totodată, un curs de o calitate superioară în arta de a face dragoste! Într-un alt text tipărit pe ambalaj, producătorii acestor prezervative afirmă: ”La fel ca în cazul căsătoriilor regale, sexul cu persoana iubită reprezintă o ocazie de neuitat”. În interiorul cutiilor se află şi un ghid de folosire a acestor prezervative, comercializate ca suveniruri, într-o gamă intitulată Heritage Edition, în care producătorii lor afirmă nici mai mult nici mai puţin că ”britanicii sunt unii dintre cei mai buni amanţi din lume, având în spate o tradiţie care datează de multe generaţii”.

Hugh Pomfret, purtătorul de cuvânt al companiei producătoare, susţine că aceste prezervative regale reprezintă suvenirul perfect pentru ca fiecare britanic să îşi amintească cu plăcere de căsătoria regală ce va avea loc pe 29 aprilie la Londra. ”Le-am cerut angajaţilor noştri să creeze aceste prezervative de o calitate superioară. În anii care vor veni, ele vor deveni un suvenir plăcut care le va reaminti oamenilor de acea zi magică”, a declarat Hugh Pomfret. Însă Ingrid Seward, editorul şef al revistei ”Majesty”, consideră că aceste prezervative sunt complet lipsite de bun gust şi sunt mai degrabă dăunătoare. ”Prinţul William are un excelent simţ al umorului, însă, de această dată s-a mers mult prea departe. Nu este nimic altceva decât o modalitate ieftină de a obţine, rapid, câştiguri financiare”. Reprezentanţii de la Buckingham Palace au refuzat să facă orice fel de comentarii pe această temă.

La rândul lor, fabricanţii chinezi fac avere de pe urma anunţului căsătoriei prinţului William al Marii Britanii, vânzând zeci de mii de copii ieftine ale inelului de logodnă primit de Kate Middleton. În noiembrie 2010, prinţul William şi logodnica sa, Kate Middleton, au prezentat, în faţa camerelor de filmat ale jurnaliştilor britanici, inelul cu safir albastru înconjurat de diamante care i-a aparţinut mamei prinţului William, prinţesa Diana. În afară de aceste copii ale inelului de logodnă, comercializate la preţuri între 45 de cenţi şi 7,5 dolari, atelierele chinezeşti produc şi alte obiecte care au legătură cu apropiata căsătorie a prinţului William, ceşti, farfurii şi brelocuri, gravate cu numele cuplului sau având aplicată fotografia cuplului regal. Între timp, presa britanică a postat o serie de informaţii potrivit cărora un lungmetraj de televiziune va fi produs de un post american, inspirat din relaţia şi povestea de dragoste dintre prinţul William şi Kate Middleton. Potrivit tabloidului britanic The Sun, filmul se va numi ”William and Kate”, va fi produs de postul de televiziune Lifetime, iar rolul prinţului William va fi interpretat de actorul neo-zeelandez Nico Evers-Swindell. În rolul prinţului Charles a fost distribuit actorul britanic Ben Cross, însă nu a fost deocamdată aleasă actriţa care o va interpreta pe Kate Middleton. Potrivit aceluiaşi cotidian britanic, cele mai mare şanse le are actriţa americană Anne Hathaway. Filmul va fi lansat pe micile ecrane americane în săptămâna care precede ceremonia de nuntă a prinţului William, ce va avea loc la Londra, pe 29 aprilie.

Prinţul William şi Kate Middleton, care s-au cunoscut pe când erau studenţi la Universitatea St. Andrews din Scoţia, au o relaţie de aproape 10 ani, marcată de câteva despărţiri şi reîmpăcări. William, fiul cel mare al prinţesei Diana, decedată în 1997 şi Kate Middleton, ambii în vârstă de 28 de ani, s-au logodit în luna octombrie 2010, cu ocazia unei vacanţe private pe care au petrecut-o în Kenya. Căsătoria lui Kate Middleton cu prinţul William, pe 29 aprilie 2011, la catedrala Westminster din Londra, va avea loc la 30 de ani de la somptuoasa căsătorie dintre prinţul Charles şi prinţesa Diana, celebrată în 1981, la Catedrala Saint-Paul din Londra. Cuplul a divorţat în 1996, iar prinţesa Diana a murit în urma unui accident de automobil, la Paris, în 1997. Ulterior, Charles s-a căsătorit cu Camilla, o veche prietenă a sa.