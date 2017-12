Prietenie dăunătoare

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că prietenia dintre Traian Băsescu şi premierul ungar Viktor Orban este „un pericol” pentru România ca ţară şi pentru poziţia acesteia în Europa, el susţinând că ambii sunt „oameni la fel de înguşti în gândire, la fel de dornici de putere absolută”. El a apreciat că propunerea avansată de preşedintele Traian Băsescu privind introducerea în Constituţie a unei prevederi care să limiteze la 3% deficitul bugetar este o prostie. „Prevederea de 3% deficit în Constituţie e o uriaşă prostie, cred că i-a fost inspirată de noul său prieten, Viktor Orban, că am văzut că şi Orban vrea să modifice Constituţia. Deficitele şi, în general, economia nu ţin cont de deciziile politice ale lui Băsescu. O prostie de genul ăsta numai la Viktor Orban am văzut şi am văzut că Traian Băsescu, în Europa, în afară de Viktor Orban, nu mai are niciun fel de partener, nimeni nu mai vrea să stea de vorbă cu el”, a adăugat Ponta.