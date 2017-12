Prima acțiune pentru Suporter Spirit Club Farul

06:55:00 / 03 August 2016

Echipa suporterilor

Nu cred in reusitele echipelor sustinute din banii personali ai unor suporteri. Ce s-a intamplat cu Timisoara si Arad sunt exceptii si cred ca se datoreaza si felului cum gandesc si se organizeaza acei oameni. Este posibil experimentul sa reuseasca si la Ploiesti unde sunt multi fanatici petrolisti si daca nu vor fi lupte interne sa reuseasca si la Rapid. Dar la Farul nu! Cu un autoconducator,fost autolider de galerie,contestat nonstop nu se va reusi si nu in ultimul rand numarul suportrilor sunt putini. Adevaratii suporteri ai Farului,al acelui Farul adevarat si drag,care daca nu soseau cu doua ore inaintea meciului il putea vedea din pomi sau in picioare in ultimul rand au plecat in alta lume,au imbatranit sau nu cred intr-un patron care de ani buni se vaita,se vaita si nu face nimic. Dar am o intrebare,o nedumerire: Farul in Liga 4 este o inscriere regulamentara? Si in locul carei echipe care se afla acum in Liga 4? De ce nu se respecta si in cazul Farului regula ca orice echipa nou infiintata sa fie inscrisa in ultima Liga? Au primit acceptul Asociatiei Judetene de Fotbal ca o echipa oarecare,incropita indoielnic si preluand cel mai mare BRAND sportiv din Dobrgea sa fie inscrisa in prima Liga fotbalistica a judetului? Ma indoiesc!