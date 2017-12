Prima aniversare postumă a lui Michael Jackson

Megastarul care a încetat din viaţă pe data de 25 iunie îşi păstrează titlul de Rege al muzicii Pop şi după moarte, dovadă fiind mobilizarea extraordinară a fanilor de pe întreaga planetă, inclusiv în România, care au vrut să-i aducă un nou omagiu în ziua în care ar fi împlinit 51 de ani. Între 7.000 şi 10.000 de persoane de toate vîrstele au înfruntat sîmbătă ploaia în Prospect Park din Brooklyn, New York, pentru a participa la petrecerea animată de rapper-ul DJ Spina. Cele mai mari succese ale cîntăreţului erau difuzate pe un ecran uriaş, iar unii spectatori dansau imitîndu-i coregrafia, în timp ce alţii stăteau la coadă pentru a scrie un mesaj pe un zid-memorial. Organizatorul evenimentului, cineastul american de culoare Spike Lee, este cel care a regizat videoclipul melodiei “They Don\'t Care About Us” care figurează pe albumul “HIStory Continues” din 1995. Mai mult, consilieri municipali din New York au sugerat ca o staţie de metrou a oraşului să fie redenumită Michael Jackson. În România, metroul a fost gazda unei expoziţii omagiale, iar Bucureştiul chiar are ceva care de sîmbătă se numeşte Michael Jackson, o alee în Herăstrău, la a cărei inaugurare a participat însuşi primarul general Sorin Oprescu, dar mai ales cîteva sute de fani, care au profitat de eveniment pentru a cînta şi dansa pe muzica idolului lor.

Peste tot în lume au fost organizate de altfel evenimente omagiale pentru cea de-a 51-a aniversare a lui Michael Jackson. Tot în SUA, sute de fani au defilat prin faţa casei din Gary, din statul Indiana, unde artistul şi-a petrecut copilăria. Cea mai impresionantă mobilizare a fost, de departe, în Mexico, unde 12.937 de persoane au stabilit un nou record dansînd concomitent pe celebra coregrafie din Thriller, succesul istoric al lui Michael Jackson din 1982. Evenimentul a atras, de altfel, între 40.000 şi 50.000 de persoane în faţa Monumentului Revoluţiei, din centrul capitalei mexicane. Dansatorii mexicani au intrat în Cartea Recordurilor, doborînd precedentul record de 242 de persoane dansînd concomitent pe Thriller, stabilit în SUA. La Paris, peste 2.500 de fani au asistat la seara omagială în care pe cel mai mare ecran cinematografic din Europa, Le Grand Rex, a fost proiectată, pentru prima dată, integrala videoclipurilor turnate de Michael Jackson de-a lungul carierei. În mod excepţional, Muzeul Grévin a acceptat să împrumute pe durata manifestării dublura de ceară a lui Michael Jackson, inaugurată în aprilie 1997 chiar de către megastar. În India, cele mai mari staruri ale Bollywood-ului au oferit publicului un film gratuit, în onoarea lui Michael Jackson, cuprinzînd declaraţii ale unor vedete ale cinematografului indian, cum ar fi Sharukh Khan.

Sicriu de aur

Aniversarea lui Michael Jackson ar fi trebuit să coincidă cu data înmormîntării sale, care în cele din urmă va avea loc joi, la celebrul cimitir Forest Lawn din Glendale, în apropiere de Los Angeles. Vedeta va fi înmormîntată într-un sicriu placat cu aur şi fixat în ciment, iar cei trei copii ai starului i-au scris scrisori de adio tatălui lor, ce vor fi puse în interiorul sicriului, a declarat fratele starului, Marlon, într-un interviu acordat ziarului britanic “The Mirror”. Prince Michael, de 12 ani, Paris Katherine de 11 ani şi Blanket de de 7 ani au scris “Tati, te iubim, ne este dor de tine” pe biletele care vor fi puse în sicriu, alături de iconica mănuşă albă a starului. Sicriul placat cu aur costă circa 18.000 de lire sterline, aproximativ 20.000 de euro, iar starul va purta o perucă special realizată. De asemenea, va fi machiat pentru a fi înmormîntat ca şi cum s-ar pregăti să intre în scenă. După slujba ce va avea loc la asfinţit, sicriul va fi imediat încastrat într-un bloc de ciment foarte gros, pentru a alunga interesul eventualilor jefuitori de morminte. Totodată, camere de luat vederi legate la senzori vor activa o alarmă pentru a atenţiona paznicii dacă cineva încearcă să se apropie de mormînt.

În contrast cu viaţa lui Michael Jackson, trăită în atenţia publicului încă de la vîrsta de cinci ani, slujba cu o durată de 45 de minute va fi ţinută departe de camerele de luat vederi. La ceremonie vor participa doar rude apropiate şi cîţiva prieteni ai megastarului. Legendara cîntăreaţă Aretha Franklin va cînta lîngă mormînt, iar Diana Ross şi Berry Gordy, fondatorul labelului Motown, vor fi de asemenea prezenţi la eveniment. Este posibilă şi prezenţa lui Elizabeth Taylor, a cărei stare de sănătate s-a deteriorat de moartea amicului său.