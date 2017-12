Prima antologie de dramaturgie românească din SUA se lansează în noiembrie

Cinci piese de teatru româneşti noi, semnate de Gianina Cărbunariu, Bogdan Georgescu, Vera Ion, Peca Ştefan şi Saviana Stănescu, sînt incluse în prima antologie de dramaturgie românească publicată în Statele Unite ale Americii, care va fi lansată pe 6 noiembrie, la New York. Antologia, editată de Daniel Gerould şi Saviana Stănescu, care a colaborat şi la traducerea textelor, include piesele „Stop The Tempo\", de Gianina Cărbunariu, „Romania. Kiss Me!\", de Bogdan Georgescu, „Vitamins\", de Vera Ion, „Romania 21\", de Peca Ştefan şi „Waxing West\", de Saviana Stănescu.

Lansarea volumului va fi urmată de o dezbatere despre procesul de traducere, cu Jean Graham-Jones, Daniel Gerould, Saviana Stănescu şi Ruth Margraff. De asemenea, Cărbunariu, Ştefan şi Stănescu vor citi din textele lor la LARK Development Play Center. Cărbunariu şi Peca Ştefan au primit şi rezidenţe artistice la New York, în acest an.