Prima apariţie publică a lui Steve Jobs

Preşedinrele companiei Apple Inc. a declarat, în prima sa apariţie publică după aproape un an, că a fost supus unui transplant de ficat şi are în prezent ficatul unui tînăr de 20 de ani. ”Aşa după cum unii dintre voi poate ştiu, în urmă cu cinci luni am fost supus unui transplant de ficat. Aşa că acum am ficatul unei persoane care avea în jur de 20 de ani, care a murit într-un accident de maşină şi care a fost atît de generoasă încît a decis să îşi doneze organele”, a afirmat Steve Jobs, care şi-a făcut revenirea publică la o lansare de produs în San Francisco. Cu această ocazie, a cerut celor prezenţi să devină donatori de organe. Aceasta a fost prima sa apariţie în public după aproape un an în care a stat în afara luminii reflectoarelor. La începutul lui 2009, a fost supus unui transplant de ficat, la un spital din Tennessee. La evenimentul din San Francisco, Steve Jobs a prezentat noul iPod Touch, cu capacitate de stocare de 64 GB şi un iPod Nano dotat cu cameră video şi radio FM. Apple a vîndut circa 100 de milioane de iPod-uri Nano, ceea ce transformă playerul în cel mai vîndut dispozitiv de gen din lume.