Prima bancă publică de sînge placentar din România, funcţională

Din această săptămînă funcţionează şi în ţara noastră o bancă de sînge placentar. Prima asemenea bancă s-a deschis la Cluj, cu menţiunea că la ea au acces gratuit toţi cetăţenii români. Medicii spun că sîngele placentar se recoltează la naştere, din cordonul ombilical, şi conţine celule stem, folosite în special în cazuri de leucemie - boală care ucide, anual, peste 4.000 de oameni în toată lumea. Recoltarea sîngelui placentar este o procedură simplă, care durează între 30 de secunde şi trei minute. Femeile care vor să stocheze celulele stem în banca privată, care vor fi folosite în cazul în care copiii lor se îmbolnăvesc, trebuie să plătească 3.270 lei pentru recoltare şi procesare, plus o taxă de 17 euro plus TVA pentru întreţinerea celulelor în banca privată. Spre deosebire de recoltarea pentru uzul familial al sîngelui placentar, donarea pentru o bancă publică va fi efectuată exclusiv în unităţile medicale care fac parte din proiectul “Banking public de sînge placentar” şi doar în baza criteriilor generale de includere şi excludere. Specialiştii spun că avantajul existenţei unei astfel de bănci în România este reprezentat de accesul la grefa de transplant gratuit şi imediat, lucru care măreşte capacitatea de a lupta mai eficient contra bolilor. În momentul de faţă, o femeie care naşte are trei opţiuni cu privire la sîngele placentar: să păstreze unităţile de sînge, contra cost, să le doneze sau să refuze donarea, caz în care sîngele placentar va fi aruncat la naştere, împreună cu placenta. Şi la Constanţa au existat situaţii cînd mamele au cerut să le fie păstrat sîngele placentar însă, în lispsa unei bănci speciale în ţara noastră, ele îşi trimiteau sîngele, prin metode sigure, în ţări vecine unde există asemenea bănci.