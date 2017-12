Prima bibliotecă Itsy Bitsy

Campania de donaţie de carte “Citeşti şi creşti ca-n poveşti” organizată de Itsy Bitsy a reuşit să colecteze peste 3.000 de volume şi cu ajutorul copiilor din Constanţa. Titlurile donate se adresează copiilor de toate vîrstele. De la poveştile fraţilor Grimm sau ale lui Creangă ori Ispirescu, la călătoriile lui Jules Verne, Legendele Olimpului, sau mici enciclopedii, cărţile pot face copilăria mai frumoasă celor peste 300 de copii care trăiesc în centrul Valea Plopului. Cele trei mii de cărţi, mobilier, aparatură IT şi echipa Itsy Bitsy au transformat o cameră goală în “Biblioteca Prieteniei Itsy Bitsy”, prima bibliotecă a copiilor asistaţi din centrul Valea Plopului. Copiii au intrat cu emoţie în bibliotecă şi au împrumutat cu bucurie prima lor carte. „Am adunat toate valorile Itsy Bitsy în această campanie care încurajează lectura, voluntariatul, altruismul, promovează educaţia şi ajută copiii să aibă acces la ea. Lectura este hrană pentru minte şi suflet şi orice copil are nevoie de lectură pentru a se dezvolta armonios. În prezent, copiii se uită din ce în ce mai mult la televizor şi se joacă pe computer, iar cititul este uitat. Am demarat campania “Citeşti şi creşti ca-n poveşti” ca o responsabilitate socială pe care o avem faţă de această generaţie de copii. ne-am gîndit însă şi la cei peste 300 de copii de la Valea Plopului pe care îi cunoaştem din alte acţiuni ale noastre şi care merită să aibă şi ei această şansă la lectură. Ne-am bucurat că am găsit atît de mulţi parteneri dispuşi să ni se alăture, şi le mulţumim. Dar cel mai mult ne-am bucurat de bucuria cu care copiii au intrat în bibliotecă! A fost emoţionant să le explicăm că trebuie să returneze cărţile împrumutate pentru a putea primi altele, pentru că ei nu ştiau cum funcţionează o bibliotecă”, a declarat Nadia Tătaru, director general Itsy Bitsy. Centrul din Valea Plopului găzduieşte peste 300 de copii orfani de toate vîrstele, care locuiesc fie cu un asistent maternal în casele din tabără, fie sînt integraţi în familiile localnicilor. Copiii trăiesc din mila donatorilor şi sînt păstoriţi de părintele Nicolae Tănase, cel care a fondat acest aşezămînt social. Mai multe detalii despre centru găsiţi pe www.valeaplopului.com. În campania “Citeşti şi creşti ca-n poveşti” copiii ascultători de Itsy Bitsy au donat cîte o carte citită, în schimbul unei cărţi noi, cu poveştile Itsy Bitsy. Cărţile au fost colectate în magazinele Diverta din Constanţa, Focşani, Bacău, Satu Mare, Bucureşti şi centrul Europe Direct din Tîrgovişte şi în cadrul mai multor evenimente pentru copii organizate de personajele Itsy Bitsy. Acţiunea a fost susţinută de mai multe edituri, care au contribuit prin donaţie de carte.