„Prima Casă 2”, un fiasco

Anunţat de Guvern cu surleţe şi trâmbiţe, programul guvernamental „Prima Casă 2” nu este nici pe departe la înălţimea primei variante. La patru luni după lansarea programului „Prima Casă 2”, care permite românilor să construiască locuinţe cu credit garantat de la stat, nici măcar un astfel de credit nu a fost acordat. Supărat precum „măgarul pe sat”, premierul Emil Boc a acuzat primăriile că blochează „Prima Casă” prin lentoarea avizelor de construcţie. Nici băncile nu au scăpat de acuzele lui Boc. El a spus că şi acestea sunt vinovate de faptul că programul guvernamental nu funcţionează, în condiţiile în care băncile susţin că nu au în ofertă „Prima Casă 2” pentru construcţia unei locuinţe de la zero, întrucât nu au norme de aplicare. „Dacă băncile sunt reticente în a acorda credite, trebuie ele întrebate, nu văd de ce să facă pasul înapoi şi să nu fie interesate dacă statul acoperă garanţia. Deci, din partea statului, practic, am făcut tot ce ne cerea legea. Convenţiile cu cele 12 bănci au fost semnate”, a spus sec Boc. Premierul a arătat că acordarea greoaie a autorizaţiilor de construcţie ar fi, totuşi, cel mai plauzibil impediment în buna funcţionare a programului pe acest segment. „Înţeleg şi eu, că am fost primar, că emiterea unei autorizaţii de construcţie durează de la o lună la câteva luni”, a spus Boc. Declaraţia premierului i-a uimit pe primarii din judeţul Constanţa, aceştia afirmând că Boc este slab informat. Unul din edilii care îl contrazic pe premier este primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, care a spus că autorizaţiile de construcţie la Mangalia se eliberează în limita prevăzută de lege, adică 30 de zile. „Până acum, legea se respecta cu stricteţe, iar autorizaţiile erau eliberate în cel mai scurt timp posibil. Numai că, după tăierile şi disponibilizările pe care Boc le-a ordonat, nu mai bag mâna în foc că angajaţii vor respecta termenul prevăzut de lege pentru eliberarea autorizaţiilor. Nici eu nu le mai pot cere eficienţă funcţionarilor din cauza salariilor mizere pe care le primesc. Boc cere performanţă, dar deciziile duc la contraperformanţă”, a spus Claudiu Tusac. Un alt primar iritat de declaraţiile premierului este edilul Medgidiei, Marian Iordache, care a spus că afirmaţiile şefului Executivului sunt total neadevărate. “Probabil premierul a vrut să se scuze pentru eşecul cu acest program Prima Casă, pentru că băncile au băgat banii în altceva. Cert este că, la Medgidia, autorizaţiile de construcţie se eliberează, în mod normal, în trei zile, maximum în zece zile. Asta demonstreză faptul că Boc nu cunoaşte realitatea din teren”, a afirmat Iordache. Cert este că, în ambele situaţii, primarii au precizat că nu au primit nicio cerere de aprobare a autorizaţiei de construcţie pentru programul „Prima Casă 2”. Pe de altă parte, reprezentanţii băncilor constănţene spun că, deşi au solicitări pentru construcţia de locuinţe de la zero, nu pot acorda credite întrucât nu au norme de aplicare. „Avem solicitări atât pentru achiziţia de locuinţe finalizate, cât şi pentru construcţii noi. Dacă pentru achiziţia de locuinţe finalizate acordăm circa 40 de credite lunar, pentru locuinţele care se construiesc de la zero nu am dat niciun credit pentru că nu avem norme de aplicare. Nu facem decât să informăm clienţii şi să le spunem să mai aibă puţină răbdare”, a declarat directorul unei bănci constănţene.

Dana ANTOHE, Tatian IORGA