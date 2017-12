Premierul Emil Boc a anunţat, vineri seară, că programul “Prima Casă” va continua şi în acest an, în limita unui plafon de garanţii de 200 milioane euro, care va fi suplimentat la momentul epuizării, decizia urmând să fie luată în şedinţa de miercuri a Guvernului. Prin a doua etapă a programului “Prima Casă”, lansată la începutul anului 2010, statul a garantat creditele pentru cumpărarea unei locuinţe în limita a 60.000 euro, pentru imobile vechi ori deja începute, şi 70.000 euro, pentru locuinţe cu lucrări încă neîncepute, iar cumpărătorii organizaţi în asociaţii au beneficiat de o garanţie de câte 75.000 euro, tot pentru case noi. Creditele prin “Prima Casă” au o rată a dobânzii EURIBOR (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR (rata dobânzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) la 3 luni plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator.