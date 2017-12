“Prima casă”, fraudată la Constanţa

LICITAŢIE. Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa va scoate la licitaţie casa achiziţionată de Georgiana Răduţ prin programul guvernamental „Prima Casă”, deşi nu are speranţe de a-şi recupera prea mult din prejudiciu. „Cât mai curând vom publica anunţul de scoatere la licitaţie a imobilului. Este posibil chiar săptămâna viitoare să facem acest lucru, în prezent pregătim documentaţia pentru licitaţie”, a declarat directorul coordonator adjunct al DGFP Constanţa, Adriana Damian. Georgiana Răduţ, angajată la o spălătorie auto din localitatea Ovidiu, a obţinut un credit de 57.000 de euro de la BCR Cernavodă prin intermediul căruia şi-a cumpărat o casă în Poarta Albă, fără însă a mai plăti ratele la bancă. Potrivit lui Damian, în urma anchetei făcute de către DGFP, femeia nu figurează în evidenţele Fiscului cu dări plătite la stat. „Conform contractului făcut de aceasta cu banca, ea era angajată pe postul de controlor trafic la Milcrist Transport SRL Ovidiu, iar în evidenţele Fiscului nu figura cu niciun contract de muncă. Nu a depus nicio fişă fiscală şi niciun angajator nu a plătit impozite pentru ea”, a spus Damian. În plus, spune directorul coordonator al DGFP Constanţa, firma care, chipurile, a eliberat adeverinţa este una de tip fantomă, fără activitate la sediul social declarat, care, în ultima perioadă, a schimbat trei asociaţi. „Ne-am deplasat la ultimul asociat din localitatea Lumina, care habar nu avea că are şi angajaţi. Este clar că acel credit s-a luat cu o adeverinţă falsă”, a spus Damian.

BCR, CHEMATĂ ÎN SOLIDAR. Potrivit afirmaţiilor directorului coordonator adjunct al DGFP Constanţa, evaluarea făcută de bancă, în august 2009, este una superficială, întrucât locuinţa cu trei dormitoare şi două băi nu valorează 60.000 de euro, aşa cum a stabilit evaluatorul. „În urma evaluării făcute de Fisc s-a constatat că această locuinţă nu face mai mult de 30.000 de euro. Oricum, banca va fi chemată în instanţă, în solidar, pentru a ne recupera diferenţa de prejudiciu”, a spus Damian. Şeful Administraţiei Finanţelor Publice Murfatlar, Emil Mihăilescu, a declarat că acea locuinţă nu a fost făcută pentru a fi locuită, întrucât nu are calorifere şi nici fundaţie, aceasta fiind ridicată pe o structură de lemn şi rigips. „Se pare că cel care a construit-o nu avea interesul de a o vinde în scopul de a locui cineva acolo, ci doar să obţină un profit. În cazul în care locuinţa scoasă la licitaţie nu se va vinde, preţul va fi diminuat cu 25% la a doua licitaţie şi cu 50% la a treia licitaţie”, a afirmat Mihăilescu. În aceste condiţii, DGFP Constanţa a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia privind acordarea creditului prin programul statului. „Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia a înregistrat o sesizare din partea DGFP Constanţa la 29 aprilie 2010 privind-o pe Georgiana Răduţ. Dosarul a fost înaintat către Compartimentul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Cernavodă”, a declarat procurorul Teodor Niţă. La rândul său, comandantul Poliţiei Cernavodă, comisarul-şef Emilian Nicolae, a declarat că cercetarea se află în curs. „Am reuşit să o identificăm pe femeie şi urmează a se face cercetări privind modul de obţinere a actelor false, dar şi dacă există vreo reţea de falsificatori de acte şi dacă există vreo implicare a BCR”, a spus comisarul-şef. Surse apropiate anchetei susţin că există un adevărat mecanism de fraudare a statului în acest fel. O persoană face o casă care nu costă mai mult de 20.000 de euro, cu teren cu tot, găseşte un cumpărător fictiv căruia îi fabrică documentele necesare la bancă şi apoi mituieşte un evaluator pentru a obţine suma de 60.000 de euro de la bancă. Cel care a cumpărat casa primeşte 5.000 de euro şi plăteşte două-trei rate ca apoi să dispară, în timp ce constructorul rămâne cu peste 35.000 de euro.