„Prima Casă“ face KO darea în plată

După șapte ani de scădere, piața imobiliară pare că și-a revenit complet. În 2015, prețul mediu al apartamentelor a crescut cu 4,7% față de anul trecut, la 964 euro/mp; totodată, numărul tranzacțiilor a crescut substanțial - numai în „Prima Casă“, care domină aproape în totalitate imobiliarele românești, numărul garanțiilor emise a sărit de 30.000, față de 27.000 în 2014. Tocmai de aceea, jucătorii din real estate nu se tem foarte tare de proiectul legii dării în plată; ei estimează că impactul actului normativ va fi limitat, întrucât bancherii vor înăspri condițiile doar la propriile credite ipotecare, nu și la cele din „Prima Casă“ (unde avansul va rămâne de 5%).

PLUS, PLUS ȘI IARĂȘI PLUS Ce se mai întâmplă în piața imobiliară? Jucătorii spun că apetitul pentru achiziții și construcții este în creștere, însă viața nu-i lipsită de obstacole. „De la declanșarea recesiunii încoace, 2015 a fost, cu siguranță, cel mai bun an pentru real estate-ul autohton, din multiple puncte de vedere. După șapte ani de declin, piața pare a fi început, în sfârșit, un nou ciclu de creștere. Și totuși, există incertitudini“, notează cei de la imobiliare.ro. Mai întâi, iată cele trei semne mari de revenire - s-a încheiat ciclul de scădere a prețurilor, a crescut volumul de tranzacții și apetitul pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale a crescut. „Deși au fost și luni de scădere, prețurile apartamentelor s-au înscris pe o traiectorie ușor ascendentă, în ultimele 12 luni. La finele lui noiembrie, prețul mediu a ajuns la 964 euro/mp, cu 4,7% peste valoarea consemnată în aceeași lună din 2014“, potrivit datelor imobiliare.ro. Cât despre tranzacții, prima dovadă că numărul lor a crescut este chiar programul „Prima Casă“, unde s-a depășit recordul de garanții atins în 2014. Conform datelor oficiale ale Fondului Național de Garantare, din ianuarie 2015 și până în prezent s-au emis 30.070 de garanții, pentru împrumuturi în valoare totală de cinci miliarde lei (circa 1,2 miliarde euro). Comparativ, în 2014 s-au dat 27.000 de garanții, pentru credite de circa un miliard de euro. Nu în ultimul rând, s-a construit mai mult. Potrivit unui raport emis recent de compania de consultanță Coldwell Banker, „numărul locuințelor finalizate în București și împrejurimi urmează să urce la peste 11.000 de unități până la finalul acestui an“. Cifra se situează peste nivelul maxim atins în perioada de boom economic, respectiv în 2008, când la nivelul Capitalei au fost livrate, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), 10.192 de locuințe.

CE URMEAZĂ? Dezvoltatorii imobiliari estimează că aprobarea legii dării în plată va înăspri condițiile de creditare și că, în aceste condiții, programul „Prima Casă“ va fi un colac și mai mare de salvare pentru piață (nu că n-ar fi fost deja). De altfel, impactul legii dării în plată asupra creditului ipotecar, într-o țară în care „Prima Casă“ aproape că are exclusivitate, va fi extrem de limitat. „Dacă va crește avansul solicitat de bancheri, probabil vor trece câteva luni până când potențialii cumpărători vor strânge respectiva sumă sau vor face rost - de la rude, spre exemplu - de diferență, situație care se întâlnește și în acest moment inclusiv în privința finanțărilor prin „Prima Casă““, spune și reprezentantul Coldwell Banker, Gabriel Voicu. Reamintim că Ministerul de Finanțe a anunțat recent că programul „Prima Casă“ (pus la un moment dat sub semnul întrebării) se va derula și în 2016. Plafonul alocat pentru anul viitor, de 1,5 miliarde lei, nu-i însă suficient, dacă e să ne uităm la cererea masivă din 2015.