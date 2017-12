Prima căsătorie în condiţii de imponderabilitate

Doi tineri din New York s-au căsătorit, sîmbătă, la altitudinea de 10.000 de metri, deasupra Golfului Mexic, la bordul unui avion special modificat pentru a reproduce condiţiile de imponderabilitate. Mireasa a purtat o rochie albă şi cercei de forma unor planete mici, mirele a purtat un frac clasic şi butoni în forma unor navete spaţiale, iar participanţii la petrecerea de după ceremonie au purtat costume albastre de paraşutişti. Cuplul a schimbat jurămintele de rigoare şi verighetele, nu fără dificultate, la bordul unui avion Boeing 727 - 200, intitulat G-Force One, special modificat de compania Zero Gravity Corp (ZERO-G), care oferă clienţilor săi zboruri în condiţii de imponderabilitate.

„A fost mai ciudat decît aş fi bănuit... Am fost la multe nunţi plictisitoare şi am vrut ca a mea să fie diferită”, a mărturisit Erin Finnegan, care a fost nevoită să poarte pantaloni albi pe sub rochia de mireasă şi să îşi fixeze coafura cu ajutorul unor mici tije metalice. Persoana care a oficiat această ceremonie a fost Richard Garriot, turist spaţial american, cofondator al companiei ZERO-G, care este, totodată, notar autorizat. Mirele Noah Fulmor, care a trebuit să îşi întărească coada fracului cu o substanţă specială, pentru ca aceasta să nu zboare în toate direcţiile în timpul ceremoniei, a declarat că a avut cîteva probleme de coordonare în timpul celui mai important sărut din viaţa lui: „Coordonarea pentru primul nostru sărut a lipsit. Simţeam unde mă duc, ştiam în ce direcţie trebuie să ajung, dar era greu să împac cele două direcţii”, a povestit mirele. „Noah a intrat cu faţa direct în nasul meu şi am crezut că voi sîngera”, a adăugat mireasa Erin Finnegan.

Cei doi tineri căsătoriţi au reuşit să nu scape verighetele în timpul jurămintelor, însă a existat şi un moment de confuzie, în momentul în care verigheta unuia dintre invitaţi a ieşit de pe degetul acestuia, plutind printre persoanele prezente la ceremonie, înainte de a fi recuperată.