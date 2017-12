Prima clădire din România construită special pentru depozitarea arhivei a fost inaugurată

ArchivIT, parte a grupului Villar International, a lansat, printr-o investiţie de aproximativ 6,2 milioane de euro, prima clădire din România construită special pentru depozitarea arhivei în format fizic, se arată într-un comunicat al companiei remis ieri publicităţii. Primul centru pentru arhivă din România, amplasat în Popeşti-Leordeni, are o înălţime de stocare pe raft de 12 metri şi o capacitate de stocare de 450.000 de cutii de arhivă, construcţia respectă cele mai înalte standarde de calitate şi siguranţă şi va face parte din primul parc logistic pentru arhivă din România, a cărui valoare totală se ridică la peste 17 milioane de euro. “Ne-am concentrat atenţia pe siguranţă, securitate şi confidenţialitate, am automatizat cât mai mult procesul pentru a exclude orice eroare umană şi nu am făcut nicio clipă rabat de la calitatea serviciilor integrate de administrare şi management a arhivei pe care le oferim. Şi, contrar tuturor aşteptărilor, în această industrie, alternativa cea mai sigură este şi cea mai economică pentru client, acesta putând economisi până la 70% din bugetul său anual alocat gestionării arhivei”, a spus Elena Geboiu, sales manager ArchivIT. Depozitul ArchivIT este autorizat de către Arhivele Naţionale, este complet automatizat şi deţine autorizaţie PSI pentru spaţiu de arhivă. În plus, centrul beneficiază de monitorizare şi control pasiv şi activ antiincendiu, sistem de stingere a incendiilor cu EFSR, barieră optică pentru detectare de fum pe toată suprafaţa halei de depozitare, încălzire cu aer cald, fără sursă de foc, dar şi sursă proprie de alimentare cu apă. Din cele 6,2 hectare deţinute de ArchivIT, în acest moment, 5.000 de mp sunt dedicaţi exclusiv pentru depozitare - ceea ce reprezintă doar jumătate din prima clădire. În 2013, compania va demara lucrările de extindere a clădirii, astfel ca la finalizarea lucrării să ajungă la o capacitate de stocare de aproape un milion de cutii. ArchivIT, parte a grupului Villar International, este cel mai mare investitor în industria managementului arhivei din România şi activează pe piaţa locală din 2007.