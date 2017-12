Prima condamnare pentru plagiat

Premieră în Justiţia românească. Curtea de Apel Bucureşti şi Tribunalul Bucureşti au dispus în acest an condamnarea publicistului Gheorghe Stanca la un an de închisoare cu suspendare pentru plagiat. În 2010, Stanca a fost trimis în judecată de procurori pentru că şi-a însuşit traducerea cărţii „Jurnal”, scrise de Lev Tolstoi, publicată de cotidianul Adevărul sub titlul „Memorii”. Judecătorii au constatat că Stanca a modificat începutul lucrării şi fiecare început de capitol pentru a ascunde plagiatul. Instanţa a dispus şi confiscarea a peste 1.000 de volume şi l-a obligat pe Gheorghe Stanca la plata unor daune în valoare de 100.000 euro.