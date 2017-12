Prima conferinţă naţională de medicină de urgenţă şi salvări în situaţii speciale “Search and Rescue” va avea loc, începînd de azi şi pînă duminică, în staţiunea bihoreană Băile Felix, la eveniment participînd medici, pompieri, salvatori montani şi piloţi de aviaţie din ţară. Conferinţa este organizată de Asociaţia “Search and Rescue Team in Special Situations” (SARTISS) Oradea, în parteneriat cu SMURD Bihor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”, Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii Oradea, Societatea de Medicină de Urgenţă din România, Serviciul Public Salvamont - Salvaspeo din cadrul Consiliului Judeţean Bihor şi Consiliul Naţional de Resuscitare din România. “Participanţii la conferinţă vor analiza situaţiile speciale de salvare prin prisma celor mai importante elemente care le caracterizează, de la traumatologiile aplicate, prezentarea de strategii, proceduri şi protocoale moderne, la practica anesteziei în departamentele de urgenţă ale spitalelor şi pînă la managementul accidentelor în diverse situaţii speciale”, a spus dr. Hadrian Borcea, medicul coordonator al SMURD Bihor. Potrivit organizatorilor, la conferinţă va participa şi redactorul-şef al BBC Londra, Ian Cameron, care va modera o dezbatere pe tema “Connecting in a crisis – a media perspective”, adresată presei româneşti. De asemenea, subsecretarul de stat responsabil la Ministerul Sănătăţii cu medicina de urgenţă, dr. Raed Arafat, va susţine o conferinţă despre “Evoluţia sistemului de intervenţie în caz de dezastre în România”, iar comandorul Laurian Anastasof, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, va vorbi despre “Operaţiunile de căutare, salvare şi evacuare medicală ale Forţelor Aeriene Române”.