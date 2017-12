Prima creşă din Agigea a fost inaugurată

O creşă ultramodernă construită la standarde europene a fost inaugurată, ieri, la Agigea, de primarul Cristian Cârjaliu şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Nicuşor Daniel Constantinescu. Fosta grădiniţă din localitate a fost reabilitată în mai puţin de un an, cu sprijinul CJC, pentru ca acum să-i primească pe cei mai mici locuitori ai comunei Agigea într-un cadru de poveste. “În această clădire, până acum câţiva ani, funcţiona grădiniţa, cu care aveam mari probleme. O lungă perioadă, nu am avut aviz de funcţionare pentru grădiniţă, iar acum, după reabilitare, am transformat-o într-o creşă la care mulţi părinţi şi-ar dori să-şi aducă copiii”, a declarat Cristian Cârjaliu. El a explicat că aceasta este prima creşă din localitate, are trei săli de clasă, camere speciale pentru dormit şi anexele aferente şi că poate “găzdui” 40 de copii, cu posibilitate de extindere până la 60 de locuri. Clădirea este desfăşurată pe o suprafaţă de 600 mp, căreia i-a mai fost construit un etaj şi care a costat 900.000 lei cu TVA, bani alocaţi de CJC. “Nu este o valoare mare având în vedere că materialele folosite au fost destul de scumpe şi de foarte bună calitate. Trebuie să amintim că atunci când alţii închid şcoli, eu cu primarul Cârjaliu construim pentru a le oferi copiilor condiţii cât mai bune”, a declarat Nicuşor Constantinescu. La inaugurarea creşei a fost prezent şi senatorul PSD Alexandru Mazăre, care a declarat că aceasta este o investiţie care ne face să fim mândri. La inaugurare a fost prezentă, cu tatăl ei, şi prima fetiţă care a fost înscrisă la creşă, Adina Danielescu, de doar şapte luni. „Aveam mare nevoie de o creşă şi ne bucurăm că nu vom mai fi nevoiţi să ducem copilul la o creşă din Constanţa”, a spus Leontin Danielescu.