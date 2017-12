Prima de la stat pentru domeniul locativ, maximum 250 de euro

A avea o casă proprietate personală rămîne un vis pentru majoritatea românilor în condiţiile actuale, cînd obţinerea unui credit este aproape imposibilă din două motive: băncile nu mai au bani pentru împrumuturi, iar salariaţii cu venituri medii ies din schema creditării pentru că nu pot suporta plata ratelor pe termen lung. Chiar cu îndulcirea regulamentului BNR de creditare pe segmentul creditelor ipotecare, tot clienţii cu venituri peste medie reprezintă singura categorie care poate spera la un împrumut bancar pentru achiziţionarea sau construirea unei locuinţe. Există, totuşi, o variantă salvatoare, contractele de economisire-creditare pentru domeniul locativ, dar necesită răbdare din partea titularului unui astfel de contract şi timp. Astfel de produse pot fi accesate de la băncile de locuinţe (Raiffeisen Banca pentru Locuinţe şi BCR Banca pentru Locuinţe), iar mecanismul lor constă într-o perioadă variabilă de economisire (minim 3-5 ani), apoi obţinerea primei de la stat care ajunge la 25% din suma economisită (de la 15% pînă anul trecut), dar nu poate depăşi 250 de euro pe an, şi, în final, obţinerea unui credit ce va fi rambursat din sumele adunate anterior. Produsele de economisire-creditare au avantajul că sînt destinate inclusiv celor cu venit brut sub 1.700 de lei şi care nu se încadrează pentru un credit la o bancă comercială. Creştearea primei de la stat de la 15%, la 25%, respectiv de la 150, la 250 de euro pe an, este un stimulent pentru populaţie astfel încît economisirea să fie prima opţiune cînd cineva îşi doreşte o casă. Preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, Alexandru Ciobanu, a explicat că economiile şi creditul sînt efectuate în lei, iar rambursarea se face în rate fixe. Raiffeisen Banca pentru Locuinţe are un portofoliu de 95% din credite pentru renovarea unei locuinţe. Valoarea medie a împrumuturilor acordate de bancă este de 20 de mii de lei. Implicarea statului pentru stimularea economisirii a sporit atenţia pentru aceste produse. În ultimii patru ani, Raiffeisen Banca pentru Locuinţe a luat de la stat ca prime 13 milioane de euro. „Băncile pentru locuinţe sînt abia la început în România, însă au un potenţial de creştere enorm”, crede Alexandru Ciobanu. Numărul contractelor semnate de toate băncile pentru locuinţe din ţara noastră a ajuns la 160 de mii, faţă de cîteva milioane, în ţări ca Austria şi Cehia.