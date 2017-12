Prima de reasigurare ar putea fi plătită de PAID

Prima de reasigurare în cazul asigurărilor obligatorii a locuinţelor ar putea fi plătită de membrii Pool-ului de Asigurarea Împotriva Dezastrelor (PAID) şi nu printr-un împrumut contractat de Ministerul de Finanţe, cum prevede legea, ca să nu existe riscul altor amânări, a spus directorul general adjunct al Groupama Asigurări, Ştefan Dicu. „La ora actuală se discută ca plata primei de reasigurare să se facă pe cont propriu, de către membrii PAID, şi să fie eşalonată. Înainte era stabilit că, pentru primii trei ani, statul va face un împrumut care va fi rambursat în 3-5 ani”, a spus Dicu. El a adăugat că, în prezent, se află în stadiul finalizării negocierilor cu brokerii de reasigurare, în condiţiile în care au mai rămas de stabilit câteva detalii. „Dacă statul nu are posibilitatea, am decis ca membrii PAID să plătească prima de reasigurare. Am hotărât să găsim un preţ bun şi să pornim, că alfel se amână mereu. A fost decizia membrilor PAID şi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor”, a mai spus directorul general adjunct al Groupama Asigurări. El consideră că legea asigurării obligatorii a locuinţelor va fi operaţională din al treilea trimestru al acestui an, urmând ca, la sfârşitul lui 2010, să fie asigurate circa 20% din proprietăţile cu destinaţia de locuinţă. Aplicarea legii asigurării obligatorii a locuinţelor a fost amânată de mai multe ori. La începutul anului trecut, în piaţă era avansat termenul de 1 ianuarie 2010 însă, ulterior, preşedintele PAID, Constantin Toma, estima că societăţile ar putea emite poliţe de acest tip abia de la 1 iulie 2010, în condiţiile în care este nevoie de introducerea într-un sistem informatic a circa 8,3 milioane de proprietari. Asigurarea obligatorie a locuinţelor acoperă riscul de cutremur, alunecări de teren ori inundaţii, pentru fiecare construcţie cu destinaţia de locuinţă. Suma maxim asigurată este de 20.000 euro pentru locuinţele de tip A şi de 10.000 euro pentru locuinţele de tip B. Prima obligatorie este de 20 euro în cazul locuinţelor tip A şi de 10 euro în cazul locuinţelor tip B.