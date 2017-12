Mary-Lu Zahalan-Kennedy, o fostă finalistă a concursului Miss Canada, a devenit prima persoană din lume care şi-a luat masteratul în studii despre trupa The Beatles. Mary-Lu Zahalan-Kennedy a fost unul dintre cei 12 studenţi care s-au înscris la cursul de masterat în studii despre trupa The Beatles, organizat de Liverpool Hope University, începând din 2009 şi a fost prima care a absolvit acest curs. ”Sunt atât de mândră de realizarea mea. Cursul a fost stimulant, plăcut şi mi-a oferit o perspectivă mai largă asupra impactului pe care trupa The Beatles l-a avut şi încă îl are asupra multor aspecte din viaţă”, a declarat Mary-Lu Zahalan-Kennedy. Lansarea acestui masterat, intitulat ”The Beatles, Muzică populară şi societate”, a reprezentat o premieră mondială în 2009. Cursul predat la universitatea britanică analizează diverse aspecte legate de albumele de studio, compoziţiile muzicale ale trupei The Beatles şi de felul în care aceasta a influenţat industria muzicală. Studenţii au examinat, totodată, semnificaţia pieselor trupei şi felul în care aceasta a contribuit la definirea unor identităţi, culturi şi societăţi.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr au format trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.