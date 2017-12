Prima femeie gondolier din Veneţia

O femeie din Veneţia a reuşit să treacă testul de gondolier, punînd astfel capăt unui monopol deţinut de bărbaţi, de nouă secole. Giorgia Boscolo, în vîrstă de 23 de ani, fiica unui gondolier, a intrat pe ultimul loc din cele 22 de posturi disponibile, luînd cel mai mic punctaj, însă a reuşit să treacă testul, spre deosebire de alte două candidate. Ea este acum autorizată să ia pasagerii în gondolă, în timp ce îşi va continua trainingul pentru această meserie. ”Întotdeauna am fost îndrăgostită de gondole şi preferam să merg cu tatăl meu să vîslesc decît să ies cu prietenii”, a spus Boscolo. Tatăl ei, Dante, a spus că munca de gondolier necesită mult efort fizic, dar odată cu căpătarea de experienţă, este depus mai puţin efort, iar fiica sa are multă experienţă. În plus, pentru a putea intra în această breaslă, gondolierii trebuie să cunoască istoria Veneţiei. Gondolierul îi conduce pe turişti în călătorii romantice pe canalele din Veneţia.