Prima femeie intrată în cursa pentru Cotroceni şi-a lansat candidatura

Prima femeie intrată în cursa pentru Palatul Cotroceni şi-a lansat oficial candidatura duminică, în faţa a 1.000 de oameni. Ramona Ioana Bruynseels, consilier de stat, este candidatul umaniştilor la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an.

"Peste tot pe unde am ajuns în lume am simţit că acasă, cu adevărat acasă este doar printre ai tăi. Acolo unde îşi sunt bunicii, străbunicii şi rădăcinile", a declarat Ramona Ioana Bruynseels. Aceasta a făcut referire şi la momentul revenirii în ţară, după ce a făcut studii în străinătate şi şi-a început activitatea în adminstraţia centrală. "Am ajuns în administraţia centrală şi am înţeles cât depinde de calitatea umană. Funcţia nu îl face pe om, dar omul poate face funcţia. Un om, orice om poate face minuni dacă îş doreşte cu adevărat. Îmi doresc cu majoritatea covârşitoare a românilor să clădim o nouă Românie. O cale de care să fim mândri. Schimbarea de care vorbim este realitatea imediată, în care trăim. Schimbarea a început deja", a mai spus candidata umaniştilor.

Lansarea a avut loc, duminică, în faţa a circa 1.000 de persoane, în Sala Polivalentă din Bucureşti. Candidata la prezindeţiale din partea umaniştilor, formaţiune în care este şi Cristian Popescu Piedone, este consilier de stat pentru mediul de afaceri în aparatul de lucru al premierului Viorica Dăncilă şi a condus Direcţia Coordonare Politici şi Priorităţi, în guvernarea lui Mihai Tudose.

Soțul candidatei la prezidențiale, Dominic Bruynseels, CEO-ul First Bank, fosta Piraeus Bank, și ex-director general al celei mai mari bănci din România, BCR, în perioada 2008-2012 (când actuala soție i-a fost consilier și șef de cancelarie în bancă), a încasat anul trecut doar din salariile de CEO la Standard Bank și ulterior la Piraeus Bank suma totală de peste 750.000 euro, în medie circa 62.000 euro pe lună, potrivit declarației de avere a soției sale, Ramona Bruynseels.