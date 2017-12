Prima generaţie a fostei Şcoli Medii din Mangalia s-a reunit după 50 de ani!

Anii se scurg fără preaviz! Aşa au simţit şi 20 de vârstnici, o parte dintre elevii primei generaţii de absolvenţi (1962-1963) care au terminat fosta Şcoală Medie din Mangalia în urmă cu 50 de ani. Chiar dacă nu a fost prezentă toată clasa, patru dintre absolvenţi fiind decedaţi, iar restul împrăştiaţi prin alte colţuri din ţară, vârstnicii au spus că au depănat amintiri din timpul şcolii şi s-au simţit excelent, ba chiar vor să programeze o nouă reuniune. Printre absolvenţii primei generaţii a Şcolii Medii din Mangalia, actualul Colegiu Economic Mangalia, s-a numărat şi Gheorghe Siminea, organizatorul întâlnirii şi cel care a reuşit să mobilizeze vârstnicii să se reunească. „Dintr-o clasă de 37 de persoane, 14 au studii superioare şi 21 sunt cadre tehnice pentru că au urmat un sistem de învăţământ postliceal, în special în domeniul sanitar. Am trimis invitaţii mai multor oficialităţi, însă n-au venit toţi. Ne-a onorat cu prezenţa primarul Mangaliei, Cristian Radu”, a declarat vârstnicul absolvent. Totodată, la reuniune au venit şi două profesoare care au predat în acea perioadă şi au crescut odată cu elevii: fostul director adjunct la acea vreme, Eugenia Epure, şi prof. Adriana Păduraru. „Am venit cu gânduri frumoase, vreau să mă umplu de tinereţe de la ei. Alături de ei am trăit cele mai frumoase clipe ale vieţii mele! Eu mi-am început cariera când au început ei clasa a IX-a! Pot să spun că am crescut odată cu ei!“, a spus Eugenia Epure.