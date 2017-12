Prima grădiniţă, după 133 de ani de existenţă a comunei

PRIMA GRĂDINIŢĂ Anul şcolar 2013-2014 va fi început de preşcolarii din Topraisar în noua clădire pe care primăria încearcă să o finalizeze încă din anul 2008. Debutul noului an şcolar va fi pentru copiii din Topraisar cu atât mai important cu cât grădiniţa care va fi dată în folosinţă este prima din istoria de 133 de ani a comunei. Până acum nu a existat un imobil special destinat pentru grădiniţă, chiar dacă numărul copiilor din comună este şi a fost întotdeauna mare. În 2008, primarul comunei, Stelian Gheorghe, a început construcţia primei grădiniţe. În tot acest timp, preşcolarii au învăţat în cele două săli de clasă alocate lor în incinta şcolii din Topraisar. „Avem 160 de copii care se înghesuiau în cele două săli de clasă şi învăţau în schimburi. Era o situaţie tristă, pe care, din nefericire, a trebuit să o acceptăm, dar pe care am rezolvat-o acum prin finalizarea lucrărilor la grădiniţă”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe.

DUPĂ CINCI ANI DE AŞTEPTĂRI În momentul demarării lucrărilor, Guvernul PDL ar fi putut sprijini comuna cu fondurile necesare pentru finalizarea lucrărilor. Dar, pentru că primarul nu a dorit să se „convertească” la portocaliu, a fost tratat cu indiferenţă. După ce a alocat bani suficienţi doar pentru demararea lucrărilor, Guvernul PDL a considerat că politica şi răzbunarea sunt mult mai importante decât nevoile unei comunităţi şi a sistat finanţările promise. „În aceste condiţii, am început să alocăm fonduri din bugetul local, care nu este atât de generos. Am primit în câteva rânduri şi ajutor de la Consiliul Judeţean Constanţa şi în aproape cinci ani am reuşit să aducem grădiniţa la stadiul de funcţionare. În ultima parte a lucrărilor am primit sprijin şi de la Ministerul Educaţiei Naţionale, la începutul verii noi având nevoie de încă un milion de lei pentru ca grădiniţa să fie funcţională. Am făcut eforturi bugetare, am alocat o parte din bani, restul venind de la Guvern. În prezent nu mai sunt de făcut decât o serie de lucrări în partea de interior, dar care nu durează mai mult de câteva zile, astfel că, pe 16 septembrie, preşcolarii vor începe noul an şcolar într-o grădiniţă nouă”, a explicat primarul. El a precizat că cele două săli de clasă în care a funcţionat până în acest an grădiniţa au fost reabilitate şi transformate într-un centru de zi pentru copiii defavorizaţi din comună.