Prima înfăţişare în faţa justiţiei, pentru piraterie, la New York, după mai mult de un secol

Tînărul somalez capturat de Marina americană, săptămîna trecută, în Oceanul Indian, a fost deferit, marţi după-amiază, unui tribunal din New York, aceasta fiind prima înfăţişare pentru piraterie în faţa justiţiei americane de peste un secol. Identificat conform surselor drept Abdulwali Muse, Abduhl Wali-i-Musi sau Abdiweli Abdilkadir Muse, tînărul în vîrstă de 19 ani a ajuns la New York în noaptea de luni spre marţi. Avînd o mînă bandajată şi fiind foarte surîzător, el a fost filmat şi fotografiat în momentul în care a fost adus de agenţii federali în sediul FBI din New York. Tînărul este inculpat pentru piraterie şi judecat în SUA, riscînd o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă. Vîrsta sa ar putea schimba însă procedura: contactat prin telefon de serviciul somalez al postului de radio Voice of America, tatăl său a afirmat că acesta nu are decît 16 ani, o informaţie care, dacă va fi confirmată, va împiedica judecarea lui ca adult.

Tînărul somalez este singurul supravieţuitor dintre cei patru autori ai luării de ostatici de la bordul cargobotului Maersk Alabama. El a fost rănit la mîna stîngă după ce un membru al echipajului vaporului l-a atacat cu un cuţit în timpul luptei pentru preluarea controlului navei americane, la 8 aprilie, în largul Somaliei. O parte din echipaj a reuşit să preia controlul navei, dar piraţii au fugit luîndu-l ostatic pe căpitalul Richard Phillips, pe o barcă de salvare. Acesta din urmă a fost eliberat după cinci zile, printr-o operaţiune de comando a marinei americane, în cursul căreia tînărul pirat s-a predat, în timp ce trei camarazi ai săi au fost ucişi. ”Nu a cunoscut foamea acasă, este religios”, a declarat tatăl său pentru Voice of America. ”În legătură cu motivul care l-a adus pe mare, singura explicaţie pe care o am este că, din cauza vîrstei fragede, a fost antrenat în acţiuni nepotrivite”, a adăugat el, dînd asigurări că fiul său nu era un copil problemă.

Secretarul american de Stat, Hillary Clinton, a anunţat luni că grupul de contact al ONU privind pirateria în largul Somaliei (CGPCS) se va reuni la începutul lui mai, la New York, pentru a încerca să faciliteze urmărirea în justiţie a piraţilor reţinuţi. CGPCS, înfiinţat în ianuarie de Consiliul de Securitate al ONU, regrupează 20 de ţări, precum şi Uniunea Africană, Uniunea Europeană, secretariatul ONU şi Organizaţia Maritimă Internaţională.